Малиновський очолив список найдорожчих українських футболістів

Фото: Katerina Sulova / Global Look Press Руслан Малиновський

Руслан Малиновський став найціннішим українським гравцем за версією Transfermarkt.

Трансферна вартість півзахисника "Аталанти" становить 21 млн євро, і за капіталізацією він обійшов латераля "Манчестера Сіті" Олександра Зінченка, який, за попередньою версією авторитетного порталу, подешевшав на 4 млн євро, опинившись на другій позиції.

Додали у вартості "динамівці" Віктор Циганков і Віталій Миколенко - вони на третій і четвертій позиціях відповідно.

Зазначимо, що втратив у ціні і найбільш високооплачуваний гравець "Вест Гема" Андрій Ярмоленко - з 9,5 млн євро він опустився до 7,5 млн.

У топ-10 також потрапили Роман Яремчук, Микола Матвієнко, Тарас Степаненко, Ярослав Ракицький і Марлос.