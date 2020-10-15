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Малиновський очолив список найдорожчих українських футболістів

Гравець "Аталанти" обійшов Олександра Зінченка.

Руслан Малиновський
Фото: Katerina Sulova / Global Look Press
Руслан Малиновський

Руслан Малиновський став найціннішим українським гравцем за версією Transfermarkt.

Трансферна вартість півзахисника "Аталанти" становить 21 млн євро, і за капіталізацією він обійшов латераля "Манчестера Сіті" Олександра Зінченка, який, за попередньою версією авторитетного порталу, подешевшав на 4 млн євро, опинившись на другій позиції.

Додали у вартості "динамівці" Віктор Циганков і Віталій Миколенко - вони на третій і четвертій позиціях відповідно.

Зазначимо, що втратив у ціні і найбільш високооплачуваний гравець "Вест Гема" Андрій Ярмоленко - з 9,5 млн євро він опустився до 7,5 млн.

У топ-10 також потрапили Роман Яремчук, Микола Матвієнко, Тарас Степаненко, Ярослав Ракицький і Марлос.

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