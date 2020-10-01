Фото: EPA/UPG Руслан Малиновський (крайній праворуч)

У рамках пропущеного матчу 1-го туру Серії А в Римі "Лаціо" приймав "Аталанту".

Матч сусідів по турнірній таблиці минулого сезону - нагадаємо, "Аталанта" взяла "бронзу", а Aquilotti зайняли 4 місце - завершився переконливою перемогою гостей: 4:1.

У складі переможців серед кращих на полі був Руслан Малиновський, який двічі асистував Алехандро Гомесу.

В одному випадку верхову передачу від українця перервав суперник, але м'яч усе одно знайшов свого адресата - і Гомес зробив рахунок 3:0.

А на 61-й хвилині вже ніхто не зміг перешкодити Малиновському зробити чергову передачу на того самого Гомеса, і ексфутболіст "Металіста" оформив дубль.