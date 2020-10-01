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"Баварія" завоювала п'ятий трофей у сезоні

Мюнхенці виграли Суперкубок Німеччини.

"Баварія" завоювала п'ятий трофей у сезоні
Фото: EPA/UPG

У Мюнхені на стадіоні "Альянц Арена" відбувся матч за Суперкубок Німеччини, в якому чемпіон і володар національного кубка минулого сезону "Баварія" зустрілася із срібним призером дортмундською "Боруссією".

Поєдинок вийшов захопливим.

Після голів Корентена Толіссо і Томаса Мюллера здавалося, що безжальна баварська машина знову переїде свого суперника - 2:0.

Але м'ячі Юліана Брандта і Ерлінга Голаннда повернули інтригу в поєдинок - 2:2.

І все ж останнє слово було за підопічними Ганса-Дітера Фліка.

В ендшпілі Йозуа Кімміх удруге й остаточно в матчі вивів "Баварію" вперед - 3:2. При цьому гол Кімміха втйшов декілько комічнім.

До чемпіонства, Кубка, Ліги чемпіонів і Суперкубка УЄФА мюнхенський клуб додав ще один титул у сезоні - вже п'ятий.

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