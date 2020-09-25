"Баварія" встановила унікальний рекорд

Фото: EPA/UPG "Баварія"

Напередодні "Баварія" в додатковий час обіграла "Севілью" (2:1) і вдруге в своїй клубній історії завоювала Суперкубок УЄФА.

Крім того, ця перемога в Будапешті на "Пушкаш Арена" стала для німецького клубу 23-й поспіль у всіх змаганнях, що є унікальним досягненням. "Баварія" стала першим клубом з команд топ-5 європейських ліг, яка здобула стільки перемог поспіль.

Відзначимо, що для "Севільї" цей поєдинок також допоміг встановити антирекорд - іспанці в п'ятий раз програли в матчі за Суперкубок УЄФА.

При цьому додамо, що один раз "Севілья" зазначила перемогу в матчі за Суперкубок УЄФА, це сталося в 2006 році.