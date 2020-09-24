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Центральний матч туру АПЛ "Ліверпуль" - "Арсенал" почнуть раніше через комендантську годину в Англії

Виявляється, 15 хвилин грають велику роль в футбольному житті Англії.

Центральний матч туру АПЛ "Ліверпуль" - "Арсенал" почнуть раніше через комендантську годину в Англії
Фото: http://fapl.ru/

В рамках 3-го туру Англійської Прем'єр-ліги матч двох лідерів сезону - "Ліверпуля" і "Арсенала" буде зіграний на 15 хвилин раніше запланованого терміну.

Таким чином керівництво АПЛ підлаштовується під комендантську годину в Англії, повідомляє Daily Mail.

Спочатку старт матчу був запланований на 20:15 за місцевим часом, але потім було прийнято рішення про початок зустрічі о 20:00. Справа в тому, що за новими правилами паби і бари повинні закриватися о 22:00. У зв'язку з цим відвідувачі закладів могли не додивитися матч до кінця. Фани висловили невдоволення через таку перспективу, тому було вирішено піти їм назустріч.

Матч "Ліверпуль" - "Арсенал" відбудеться 28 вересня на "Енфілді".

Додамо, що в турнірній таблиці лідирують 5 команд, які набрали 100%-й результат. Крім двох вищезгаданих команд - це "Лестер", "Евертон" і "Крістал Пелас".

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