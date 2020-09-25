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Ібрагімович здав позитивний тест на коронавірус

Златан на поточному тижні відзначився дублем у ворота "Болоньї".

Ібрагімович здав позитивний тест на коронавірус
Златан Ібрагімович
Фото: EPA/UPG

Форвард "Мілана" Златан Ібрагімович здав позитивний тест на коронавірус і пропустить найближчі матчі Rossoneri, повідомляє пресслужба італійської команди.

"Ми проінформували компетентні органи охорони здоров'я, і гравець був негайно поміщений на домашній карантин. Всі інші тести, взяті в команді, були негативними", - сказано в повідомленні представників клубу.

"Вчора у мене був негативний тест на коронавірус, а сьогодні - позитивний. Ніяких симптомів не було. Коронавірусу вистачило сміливості кинути мені виклик. Погана ідея" - в свою чергу прокоментував Ібрагімович результати тестів в Twitter.

У відсутності шведа "Мілан" вчора ввечері здобув нелегку перемогу над норвезьким "Буді-Глимтом" (3:2) в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, і вийшов в плей-офф турніру.

Нагадаємо, 21 вересня дубль Златана приніс "Мілану" перемогу в стартовому турі Серії А над "Болоньєю" (2:0).

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