Двоє учасників заворушень у Нових Санжарах отримали по п'ять років умовно

Підозрювані дійшли згоди з прокурорами, і їх було звільнено від відбування покарання з іспитовим терміном - один рік.

Новосанжарський районний суд Полтавської області виніс вироки двом учасникам масових заворушень у Нових Санжарах в лютому 2020 року.

Про це повідомляється на сайті суду.

23 вересня були ухвалені вироки громадянам К. та П., за ч.1 ст. 294 Кримінального кодексу (організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя, а також активна участь у масових заворушеннях).

"Згідно угод про визнання винуватості, прокурори та підозрювані дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинувачених, міри покарання за вчиненні кримінальні правопорушення.

Обвинуваченим призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, але на підставі ст. 75 КК України громадян К. та П., звільнено від відбування покарання з іспитовим терміном - один рік", - йдеться у повідомленні.

Судові рішення не набрали законної сили і можуть бути оскаржені.

Нагадаємо, 19 лютого санаторії Нацгвардії "Нові Санжари" розмістили на обсервацію 45 українців і 27 іноземців, яких евакуювали з Уханя у зв'язку з епідемією коронавірусу. У ніч на 20 лютого місцеві жителі влаштували протести.

Правоохоронці очистили дорогу до санаторію від мітингувальників, але вони не припинили їм перешкоджати. Сутички тривали, автобуси з евакуйованими закидали камінням. У результаті поліція затримала 24 учасників сутичок.

Після обсервації у жодної особи з 89 коронавірусу не знайшли.