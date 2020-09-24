Заступник міністра цифрової трансформації пояснив, за рахунок чого український IT-сектор подвоїться до 2025 року

Проект Дія Сity авторства Міністерства цифровий трансформації, що являє собою спеціальний правовий режим для креативної економіки, дозволить до 2025 року подвоїти український IT-сектор. Таким чином Дія Сity стане базисом для створення в Україні економіки знань.

Таку думку в авторському матеріалі на "ЛIГА.net" висловив заступник міністра цифровий трансформації України Олександр Борняков.

"IT-галузь, незважаючи на певні стереотипи, - це не про розважальні програми та комп'ютерні ігри. Хоча це і важлива частина сектора. Зараз цифрові технології є фундаментом у забезпеченні економічної та соціальної безпеки країн, обороноздатності держав. До того ж IT-сектор є ключовою системою економіки знань. Підтримуючи його, держава отримує колосальні перспективи розвитку освіти, медицини та фінансових послуг. Навколо високотехнологічних кластерів ринок вибудовує повноцінну екосистему послуг з високою доданою вартістю, затребуваних і всередині, і зовні країни. Дія City може стати фундаментом такої екосистеми, точкою системного розвитку української економіки знань", - зазначив Борняков.

Передбачається, що для резидентів Дія Сity будуть застосовані податкові стимули: податок на виведений капітал за ставкою 10%, ПДФО на рівні 5% і сплата ЄСВ з мінімальної заробітної плати. Крім того, пропонується зміна процесуальних дій для резидентів Дія City, щоб виключити необгрунтовані обшуки, вилучення техніки і документації.

На думку Борнякова, завдяки Дія Сity український IT-сектор підвищить свою конкурентоспроможність, що дозволить збільшити зайнятість в галузі і обсяг валютної виручки.

"Головним результатом створення стане конкурентоспроможний і затребуваний продукт української цифрової економіки. Наші пропозиції наближають умови ведення IT-бізнесу до найбільш розвинених світових моделей. Ці та інші заходи впровадили Франція, Великобританія, Ірландія та інші країни, на чиї успіхи креативних індустрій точно слід орієнтуватися. Ми сподіваємося, що завдяки Дія City робочі місця в галузі зростуть до 450 тис. працівників у 2025 році. А з 2020 по 2025 роки ми очікуємо практично подвоєння IT-галузі в Україні з $6 млрд до $11,8 млрд", - вказав заступник міністра цифрової трансформації.