У Києві вогнеборці ліквідували пожежу в багатоповерхівці у Деснянському районі.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

25 вересня о 8:23 надійшло повідомлення про пожежу у 16-поверховому житловому будинку по вул. Закревського. Прибувши на місце, вогнеборці встановили загоряння на 12-му поверсі.

Вони провели евакуацію людей із суміжних квартир та верхніх поверхів.

О 8:54 пожежу було локалізовано, а о 09:16 - ліквідовано. На місці події працювали сім одиниць техніки та 26 пожежних. Також проводилися роботи з випуску диму та перевірка квартир.

З 13-го поверху було передано бригаді швидкої медичної допомоги потерпілу з отруєнням чадним газом.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, 13 вересня у Києві внаслідок пожежі у п’ятиповерхівці загинула жінка.