У Києві вогнеборці ліквідували пожежу в багатоповерхівці у Деснянському районі.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
25 вересня о 8:23 надійшло повідомлення про пожежу у 16-поверховому житловому будинку по вул. Закревського. Прибувши на місце, вогнеборці встановили загоряння на 12-му поверсі.
Вони провели евакуацію людей із суміжних квартир та верхніх поверхів.
О 8:54 пожежу було локалізовано, а о 09:16 - ліквідовано. На місці події працювали сім одиниць техніки та 26 пожежних. Також проводилися роботи з випуску диму та перевірка квартир.
З 13-го поверху було передано бригаді швидкої медичної допомоги потерпілу з отруєнням чадним газом.
Нагадаємо, 13 вересня у Києві внаслідок пожежі у п’ятиповерхівці загинула жінка.