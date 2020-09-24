Фото: facebook.com/pressjfo.news

В місті Щастя, на Луганщині, триває розбудова додаткового пункту пропуску через лінію розмежування сторін. Рішення про будівництво нового КПВВ було прийнято під час зустрічі Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції об'єднаних сил.

Спорудження додаткового пункту пропуску здійснюється у два етапи. Спершу - облаштовується пішохідне сполучення, потім – автомобільне. До будівництва залучено особовий склад Збройних Сил України, Державної прикордонної служби, а також представників військово-цивільних адміністрацій Донецької та Луганської областей, робітників Попаснянського районного водоканалу та регіональної служби автомобільних доріг.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Наразі триває розбудова дорожньої мережі та ремонт мосту через річку Сіверський Донець. Уже розчищений майданчик для розгортання сервісної зони. Крім того, на відведену ділянку доставлені і встановлені три мобільних житлових модулі.

Відкриття нового КПВВ "Щастя" заплановане на 10 листопада 2020 року. Очікувана пропускна спроможність - 10-15 тисяч осіб та 3-5 тисяч транспортних засобів за добу.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Станом на сьогодні у районі проведення операції Об’єднаних сил щоденно функціонує КПВВ «Станиця Луганська», двічі на тиждень – КПВВ «Новотроїцьке». Решта пунктів пропуску, а це «Золоте», «Мар’їнка», «Гнутове» та «Майорське», не функціонують з вини російсько-окупаційних військ", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, з 1 вересня КПВВ на Донбасі перейшли на осінній графік роботи.

Єдиний автомобільний пункт перетину лінії розмежування в Луганській області КПВВ "Золоте" закрили 2016 року. Нині в Луганській області відкритий лише один КПВВ - у Станиці Луганській. У червні через цей КПВВ лінію дотику з тимчасово окупованою територією Луганської області перетнуло 14,5 тисяч осіб і понад 600 одиниць техніки.