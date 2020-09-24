Reuters: Учені виявили хворобу, яка дає імунітет до COVID-19
Reuters: Учені виявили хворобу, яка дає імунітет до COVID-19
«Об’єднані зусилля-2020»: всеохоплююча оборона, нова техніка та всебічна західна підтримка
«Об’єднані зусилля-2020»: всеохоплююча оборона, нова техніка та всебічна західна підтримка
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
Максим Степанов: "Я не схожий на людину, яка готує собі запасний аеродром"
Максим Степанов: "Я не схожий на людину, яка готує собі запасний аеродром"
Американські військові літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом
Американські військові літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом
Зеленський підписав закон, що посилює відповідальність за викрадення авто
Зеленський підписав закон, що посилює відповідальність за викрадення авто
У Мінську пройшла інавгурація Лукашенка
У Мінську пройшла інавгурація Лукашенка
США, Канада і Британія не визнали Лукашенка президентом (оновлено)
США, Канада і Британія не визнали Лукашенка президентом (оновлено)
У Києві під Олімпійським коледжом сталися сутички, госпіталізували тренера і двох студентів (оновлено)
У Києві під Олімпійським коледжом сталися сутички, госпіталізували тренера і двох студентів (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донбасі по всій лінії розмежування спостерігається тиша, - штаб ООС

Обстрілів з боку окупантів не зафіксовано.

На Донбасі по всій лінії розмежування спостерігається тиша, - штаб ООС
Фото: Олена Максименко

З початку доби на Донбасі не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"Упродовж поточної доби, 24 вересня, у смугах відповідальності наших бригад порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", - йдеться у вечірньому зведенні.

У районі проведення операції також виконують завдання інші складові сил оборони. Так, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 2 будинки, на 7 об’єктах роботи ще тривають.

Сапери ДСНС розміновали понад 11 гектарів території в прифронтовому районі та передано на знищення 67 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, сьогодні у лікарні помер морський піхотинець Костянтин Оверко, якого 20 червня важко поранив снайпер на Донбасі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також