На Донбасі по всій лінії розмежування спостерігається тиша, - штаб ООС

Обстрілів з боку окупантів не зафіксовано.

З початку доби на Донбасі не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"Упродовж поточної доби, 24 вересня, у смугах відповідальності наших бригад порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", - йдеться у вечірньому зведенні.

У районі проведення операції також виконують завдання інші складові сил оборони. Так, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 2 будинки, на 7 об’єктах роботи ще тривають.

Сапери ДСНС розміновали понад 11 гектарів території в прифронтовому районі та передано на знищення 67 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, сьогодні у лікарні помер морський піхотинець Костянтин Оверко, якого 20 червня важко поранив снайпер на Донбасі.