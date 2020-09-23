Вчені знайшли причину загадкової загибелі сотень слонів у Ботсвані
Вчені знайшли причину загадкової загибелі сотень слонів у Ботсвані
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
В.о. директора ДБР став Олексій Сухачов
В.о. директора ДБР став Олексій Сухачов
"Етично сумнівне скорочення": Єрмак прокоментував зменшення видатків на армію в бюджеті-2021
"Етично сумнівне скорочення": Єрмак прокоментував зменшення видатків на армію в бюджеті-2021
Путін в ООН закликав світ скасувати санкції
Путін в ООН закликав світ скасувати санкції
Reuters: Учені виявили хворобу, яка дає імунітет до COVID-19
Reuters: Учені виявили хворобу, яка дає імунітет до COVID-19
Максим Степанов: "Я не схожий на людину, яка готує собі запасний аеродром"
Максим Степанов: "Я не схожий на людину, яка готує собі запасний аеродром"
Власника Idea Bank звинувачують у причетності до фінансової піраміди
Власника Idea Bank звинувачують у причетності до фінансової піраміди
У Мінську пройшла інавгурація Лукашенка
У Мінську пройшла інавгурація Лукашенка
ГоловнаСуспільствоВійна

Біля Водяного зафіксували два дрони бойовиків

Порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування зафіксовано не було.

Біля Водяного зафіксували два дрони бойовиків
Фото: ukroboronprom.com.ua

Від початку доби російські окупанти на Донбасі двічі порушили домовленості про всеосяжне перемир'я.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

"Так, у районі населеного пункту Водяне задокументовано прольоти двох ворожих безпілотних літальних апаратів – типу «Квадрокоптер» і «Фантом-4», які перетнули лінію розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби БПЛА ворога були подавлені, що унеможливило їх подальше застосування", - йдеться у вечірньому зведенні.

Зазначається, що порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування зафіксовано не було.

Також у штабі ООС підтвердили, що в районі н.п. Піски у результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Обʼєднаних сил отримали осколкові поранення.

"Захисникам України надано домедичну допомогу, їх оперативно доставили в лікувальний заклад. Стан здоровʼя воїнів середнього ступеня тяжкості", - зазначають у пресцентрі ООС.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти не порушували режим тиші на Донбасі. Обстрілів в зоні ООС не зафіксовано.

Водночас російсько-окупаційні війська на Донбасі звинуватили Збройні сили України у недотримання домовленностей Тристоронньої контактної групи щодо режиму припинення вогню.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також