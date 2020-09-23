Біля Водяного зафіксували два дрони бойовиків

Порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування зафіксовано не було.

Від початку доби російські окупанти на Донбасі двічі порушили домовленості про всеосяжне перемир'я.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

"Так, у районі населеного пункту Водяне задокументовано прольоти двох ворожих безпілотних літальних апаратів – типу «Квадрокоптер» і «Фантом-4», які перетнули лінію розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби БПЛА ворога були подавлені, що унеможливило їх подальше застосування", - йдеться у вечірньому зведенні.

Зазначається, що порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування зафіксовано не було.

Також у штабі ООС підтвердили, що в районі н.п. Піски у результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Обʼєднаних сил отримали осколкові поранення.

"Захисникам України надано домедичну допомогу, їх оперативно доставили в лікувальний заклад. Стан здоровʼя воїнів середнього ступеня тяжкості", - зазначають у пресцентрі ООС.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти не порушували режим тиші на Донбасі. Обстрілів в зоні ООС не зафіксовано.

Водночас російсько-окупаційні війська на Донбасі звинуватили Збройні сили України у недотримання домовленностей Тристоронньої контактної групи щодо режиму припинення вогню.