Біля Водяного зафіксували два дрони бойовиків

Від початку доби російські окупанти на Донбасі двічі порушили домовленості про всеосяжне перемир'я.
Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.
"Так, у районі населеного пункту Водяне задокументовано прольоти двох ворожих безпілотних літальних апаратів – типу «Квадрокоптер» і «Фантом-4», які перетнули лінію розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби БПЛА ворога були подавлені, що унеможливило їх подальше застосування", - йдеться у вечірньому зведенні.
Зазначається, що порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування зафіксовано не було.
Також у штабі ООС підтвердили, що в районі н.п. Піски у результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Обʼєднаних сил отримали осколкові поранення.
"Захисникам України надано домедичну допомогу, їх оперативно доставили в лікувальний заклад. Стан здоровʼя воїнів середнього ступеня тяжкості", - зазначають у пресцентрі ООС.
Нагадаємо, за минулу добу окупанти не порушували режим тиші на Донбасі. Обстрілів в зоні ООС не зафіксовано.
Водночас російсько-окупаційні війська на Донбасі звинуватили Збройні сили України у недотримання домовленностей Тристоронньої контактної групи щодо режиму припинення вогню.