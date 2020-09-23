На Донбасі підірвалися двоє військових

На Донбасі біля населеного пункту Піски на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє військових.

Про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Сьогодні, 23 вересня, у районі населеного пункту Піски внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.

Захисникам надали медичну допомогу та госпіталізували. Стан здоров’я воїнів середнього ступеня важкості.

Зараз на місці події працюють керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти не порушували режим тиші на Донбасі. Обстрілів в зоні ООС не зафіксовано.

Водночас російсько-окупаційні війська на Донбасі звинуватили Збройні сили України у недотримання домовленностей Тристоронньої контактної групи щодо режиму припинення вогню.