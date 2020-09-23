Військові літаки США сьогодні пролітатимуть над Херсоном, Запоріжжям, Дніпром, Полтавою та Черкасами.

Фото: Макс Требухов

Американські літаки CV-22B Osprey, які беруть участь в американсько-українських військових навчаннях Сил спеціальних операціий "Фикшин Ерчін", здійснили політ над Дніпром у Києві.

Про це повідомила пресслужба посольства США в Україні.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Близько 12:30 літаки пролетіли над столицею України. Також у небі над Херсоном, Запоріжжям, Дніпром, Полтавою та Черкасами сьогодні можна побачити польоти американських військових літаків MC130J.

Нагадаємо, у вересні британські військові здійснили в Україні "найбільшу за двадцятиліття" десантну операцію.