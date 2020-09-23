В.о. директора ДБР став Олексій Сухачов
В.о. директора ДБР став Олексій Сухачов
Виключеному зі "Слуги народу" нардепу Юрченку обрали запобіжний захід
Виключеному зі "Слуги народу" нардепу Юрченку обрали запобіжний захід
Власника Idea Bank звинувачують у причетності до фінансової піраміди
Власника Idea Bank звинувачують у причетності до фінансової піраміди
Reuters: Учені виявили хворобу, яка дає імунітет до COVID-19
Reuters: Учені виявили хворобу, яка дає імунітет до COVID-19
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
"Етично сумнівне скорочення": Єрмак прокоментував зменшення видатків на армію в бюджеті-2021
"Етично сумнівне скорочення": Єрмак прокоментував зменшення видатків на армію в бюджеті-2021
Вчені знайшли причину загадкової загибелі сотень слонів у Ботсвані
Вчені знайшли причину загадкової загибелі сотень слонів у Ботсвані
Максим Степанов: "Я не схожий на людину, яка готує собі запасний аеродром"
Максим Степанов: "Я не схожий на людину, яка готує собі запасний аеродром"
Путін в ООН закликав світ скасувати санкції
Путін в ООН закликав світ скасувати санкції
ГоловнаСуспільствоЖиття

Американські військові літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом

Військові літаки США сьогодні пролітатимуть над Херсоном, Запоріжжям, Дніпром, Полтавою та Черкасами.

Фото: Макс Требухов

Американські літаки CV-22B Osprey, які беруть участь в американсько-українських військових навчаннях Сил спеціальних операціий "Фикшин Ерчін", здійснили політ над Дніпром у Києві.

Про це повідомила пресслужба посольства США в Україні.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Близько 12:30 літаки пролетіли над столицею України. Також у небі над Херсоном, Запоріжжям, Дніпром, Полтавою та Черкасами сьогодні можна побачити польоти американських військових літаків MC130J.

Нагадаємо, у вересні британські військові здійснили в Україні "найбільшу за двадцятиліття" десантну операцію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також