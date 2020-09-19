Британські військові здійснили в Україні "найбільшу за двадцятиліття" десантну операцію

Згодом на цей же полігон висадилися з Іл-76 та Ан-26 українські десантники.

Сотні британських десантників 18 вересня висадилися у Миколаївській області в рамках навчань "Об'єднані зусилля-2020".Це найбільші десантні навчання для Великої Британії за понад 20 років.

Про це повідомило ВВС.

Висадку проводили з кількох літаків C-130 Hercules, які вилетіли з військового аеродрому в Британії.На борту пербували бійці 16-ї десантно-штурмової бригади Великої Британії, важке піхотне озброєння та техніка.

Як повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, згодом на цей же полігон висадилися з Іл-76 та Ан-26 українські десантники.

Це перший етап навчань в рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля - 2020".У такому форматі їх проводять вперше в історії.

За даними британського видання Sky, ці навчання проводяться "на знак солідарності з Україною".

Нагадаємо, у липні артилеристи Військово-морських сил провели навчання зі знищення умовного десанту противника вдень і вночі.