Джонсон заявив, що у Британії почалася друга хвиля коронавірусу

Другий локдаун буде останнім, до чого вдасться уряд, щоб стримати спалах.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що в країні починається друга хвиля коронавірусу. Про це він повідомив у п’ятницю, спілкуючись з журналістами, пише The Independent.

"Ми дуже уважно дивимося на поширення пандемії у світі і її розвиток протягом останніх декількох днів, і немає жодних сумнівів, що як ми і могли очікувати, тепер спостерігаємо початок другої хвилі", - сказав Джонсон.

Британський прем’єр додав, що не бажає загальнонаціональної ізоляції, а другий локдаун буде останнім, до чого може вдатися уряд.

"Я абсолютно не хочу вводити більш масштабні заходи ізоляції, ми хочемо тримати школи відкритими, і це фантастика, що робота навчальних закладів повернулася на колишній рівень. Ми хочемо тримати економіку відкритою настільки, наскільки це можливо, ми хочемо, щоб бізнес розвивався", - пояснив британський прем'єр.

Він зазначив, що "єдиний спосіб домогтися цього - слідувати інструкціям".

Минулого тижня британський уряд прийняв рішення про введення низки додаткових обмежувальних заходів через збільшення кількості пацієнтів з коронавірусом. Зокрема, заборонено збори понад шести людей. Експерти вважають, що правило буде діяти щонайменше протягом декількох місяців.

Загалом у Великій Британії зафіксовано майже 386 тис. випадків зараження. За останню добу вірус підтвердився ще у 4322 людей. При цьому тиждень тому в країні фіксували близько 3000 нових інфікованих щодоби. Місяць тому - по 2500 осіб.

Від початку спалаху на території Сполученого королівства від наслідків зараження вірусом померли понад 41,5 тис. людей.

Раніше в Австрії та Чехії оголосили про початок другої хвилі коронавірусу. У Вірменії оголосили карантин на всій території країни до 11 січня 2021 року.

Уряд Ізраїлю схвалив введення тритижневої ізоляції для стримування поширення коронавірусу.