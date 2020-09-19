У Києві за добу зареєстрували 400 випадків ковіду, восьмеро людей померли

Столиця перебуває на першому місці за кількістю активних хворих.

У Києві минулої доби виявили найбільшу кількість хворих з коронавірусом - 400 осіб. Восьмеро людей померли. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

«Минулої доби вірус виявили в 400 людей. Померли 8 хворих. Усього коронавірус забрав життя 312 киян. На сьогодні в столиці вже 19 тис. 140 підтверджених випадків COVID-19», - написав міський голова.

За його даними, вчора захворіли 199 жінок віком від 18 до 83 років, 165 чоловіків віком від 17 до 87 рокiв, 13 дівчат від 2 місяців до 16 років та 23 хлопчики від 1 місяця до 17 років. Серед тих, хто занедужав, 12 медиків.

До лікарень минулої доби госпіталізували 65 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше нових випадків виявили у Деснянському районі – 82, в Оболонському зареєстрували 57 інфікованих, у Дарницькому – 50.

Зараз у Києві коронавірусом хворіють 13 тисяч осіб. Це найвищий показник серед усіх регіонів. Далі йдуть Львівська та Харківська область. Попри це столиця залишається у "помаранчевій зоні".

Нагадаємо, найвищий добовий приріст хворих у Києві зафіксували 11 вересня. Тоді коронавірусну недугу виявили у 428 осіб.

Загалом в Україні третій день поспіль фіксують понад 3200 нових хворих. 18 вересня було встановлено рекорд за кількістю госпіталізованих у лікарні, де лікують ковід-19.