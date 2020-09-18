​В Україні оновили епідемічні зони, Київ залишається в помаранчевій

В Україні з 21 вересня почне діяти нове епідемічне зонування.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00:00 хвилин 21 вересня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ залишається в помаранчевій зоні", - написав він у своєму Telegram-каналі.

До червоної зони буде віднесено:

місто Чоп Закарпатської області; Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;

місто Бережани, Заліщіцький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;

місто Славута та Волочиський район Хмельницької області; місто Канів Черкаської області;

Герцеївський та Кельменецький райони Чернівецької області;

місто Ніжині та Носівський район Чернігівської області.

До помаранчевої зони:

міста Вінниця та Козятин Вінницької області;

місто Нововолинськ, Ківерцівський та Маневицький район Волинської області;

місто Коростень, Лугинський та Овруцький райони Житомирської області;

місто Ужгород, Рахівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

у Пологівський район Запорізької області;

міста Івано-Франківськ, Калуш і Коломия, Косівський, Рогатинський, Рожнятівський та Тисменицький район Івано-Франківської області;

місто Обухів, Києво-Святошинський та Баришівський райони Київської області;

у Бродівський та Радехівський райони Львівської області;

місто Вознесенськ Миколаївської області;

міста Біляївка, Ізмаїл та Чорноморськ, Березівський, Болградський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський, Тарутинський та Татарбунарський райони Одеської області;

міста Дубно, Вараш та Острог, Демидівський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Рівненський район Рівненської області;

місто Суми Сумської області;

міста Тернополь, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастирський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Чортівський та Шумський райони Тернопільської області;

міста Харков, Люботин та Великобурлуцький райони Харківської області;

міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський та Нетішин, Красилівський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

місто Сміла, Канівський, Корсунь-Шевченківський та Смілянський райони Черкаської області;

місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Стороженецький райони Чернівецької області;

Борознянський, Куликівський та Ніжинський райони Чернігівської області;

місто Київ.

До жовтої зони:

міста Могилів-Подільський і Хмільник, Вінницький, Калинівський, Козятинський, Літинський, Тиврівський, Томашпільський та Хмільницький райони Вінницької області;

міста Луцьк та Володимир-Волинський, Володимир-Волинський, Горохівський, Іванчівський, Луцький, Любешівський, Любомльський, Рожищенський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області;

міста Житомир, Бердичев, Малин та Новоград-Волинський, Баранівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський, Любарський, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Ружинський, Хорошівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

міста Берегово, Мукачево та Хуст, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Іршавський, Мижгірський, Мукачівський, Переченський, Свалявський та Тячівський райони Закарпатської області;

міста Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь і Токмак, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Мелітопольський, Михайлівський та Оріхівський райони Запорізької області;

міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломиївський, Надвірнянський, Снятиський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

міста Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Переяслав, Ржищев та Фастів, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Володарський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Таращанський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;

міста Лисичанськ та Севєродонецьк, Біловодський, Марківський, Міловський, Станично-Луганський та Старобільський райони Луганської області;

міста Львів, Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий і Червоноград, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Самбірський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області;

міста Миколаїв та Южноукраїнськ, Баштанський, Вітовський, Вознесенський та Казанківський райони Миколаївської області;

міста Одеса, Білгород-Дністровськ, Подільськ, Теплодар та Южне, Арцизький, Білгород-Дністровський, Біляївський, Кілійський, Лиманський, Подільський, Роздільнянський, Савранський, Саратський та Ширяївський райони Одеської області;

місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

міста Конотоп, Лебедин та Ромни, Білопільський, Конотопський, Краснопільський, Кролевецький, Недригайлівський, Роменський, Середино-Будський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;

міста Ізюм, Лозова, Первомайський та Чугуєв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зачипилівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичивський, Коломацький, Красноградський, Краснокуцький, Нововодолазький, Первомайський, Харківський, Чугуївський та Шевченківський райони Харківської області;

міста Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Деражнянський, Дунаєвецький, Ізяславський, Кам’янець-Подільський, Летичівський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області;

міста Черкаси, Ватутіно, Золотоноша та Умань, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам’янський, Катеринопільський, Лисянський, Маньківський, Уманський, Черкаський, Чигиринський та Шполянський райони Черкаської області;

місто Новодністровськ, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;

міста Чернігів та Прилуки, Бахмацький, Ічнянський, Козелецький, Прилуцький, Сновський, Срібнянський, Талалаївський, Чернігівський районах Чернігівської області.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Нагадаємо, 16 вересня Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови про карантин з одноденним доопрацюванням. Більшість з них стосуються "червоної" та "помаранчевої" зон, що передбачають найбільш суворі обмеження