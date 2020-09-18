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В Австрії посилять карантин через COVID-19

Буде заборонено збиратися у закритих приміщеннях більш ніж по 10 осіб.

В Австрії посилять карантин через COVID-19
Тестування на Covid-19 у наметі університетської лікарні Skane у Лунді, Швеція, 29 квітня 2020
Фото: EPA/UPG

Влада Австрії вирішила з наступного тижня посилити карантин у зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусом.

Про це повідомляє Reuters.

"Це болючі обмеження, але вони необхідні для того, щоб, сподіваюся, уникнути другого жорсткого карантину", - сказав канцлер Австрії Себастьян Курц.

Зазначається, що в Австрії з 21 вересня буде заборонено збиратися у закритих приміщеннях більш ніж по 10 осіб. Ресторани і бари повинні будуть обслуговувати клієнтів лише за столиками, а "масковий режим" поширюється також на ринки.

Останнім часом в Австрії фіксується все більше виявлених фактів захорювання. 16 вересня в Австрії було виявлено 768 нових випадків зараження на COVID-19. Загалом в Австрії зафіксовано 35 853 випадки зараження коронавірусом. Одужало 28 044 людини, померло - 758.

13 вересня канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що в країні почалася друга хвиля коронавірусу.

Нагадаємо, що уряд Ізраїлю минулого тижня схвалив введення тритижневої загальнонаціональної ізоляції для стримування поширення коронавірусу.

Влада Вірменії оголосила карантин на всій території країни до 11 січня 2021 року.

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