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В Україні за добу діагностували 3 584 нових випадки COVID-19

Всього з початку епідемії захворіли 166 244 особи.

В Україні за добу діагностували 3 584 нових випадки COVID-19
Фото: EPA/UPG

В Україні за добу діагностували 3 584 нових випадки захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це свідчать дані сайту Системи моніторингу поширення епідемії коронавируса Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше хворих за добу - у Харківській (483), Тернопільській областях (390),  Києві (379) та Одеській області (325).

Від ускладнень за добу померло 60 людей, всього в країні на сьогоднішній день зафіксовано 3400 летальних випадків.

У той же час, одужали за добу 1589 хворих, а загалом з початку пандемії вилікувалися 73913 осіб.

Всього з початку епідемії захворіли 166 244 особи.

Нагадаємо, 16 вересня Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови про карантин з одноденним доопрацюванням. Більшість з них стосуються "червоної" та "помаранчевої" зон, що передбачають найбільш суворі обмеження.

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