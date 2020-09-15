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У серпні найбільш завантаженими тестуванням на ковід були мобільні бригади Київщини

Область лишається лідером за кількістю проведених тестів. 

У серпні найбільш завантаженими тестуванням на ковід були мобільні бригади Київщини
Фото: EPA/UPG

У серпні найбільш завантаженими тестуваннями на коронавірус були мобільні бригади в Київській області. 

На кожну бригаду припадало 365 тестувань, повідомили у пресслужбі Національного здоров'я.

У Києві на кожну мобільну бригаду, що виїжджає до пацієнтів з підозрою на коронавірус, припадало 365 тестувань, на Рівненщині – 208, у Тернопільській області – 203, на Закарпатті – 197, у Волинській області – 188.

При цьому найбільша кількість мобільних бригад працює в Харківській області (100), Львівській (95), Запорізькій і Дніпропетровській (по 93).

"Всього в серпні мобільні бригади здійснили забори матеріалів у пацієнтів для здійснення 205 тисяч тестувань методом ПЛР. Порівняно з липнем загальна кількість тестувань бригадами у серпні зросла на 30%. У середньому одна мобільна бригада здійснила у минулому місяці 131 забір матеріалу для тестувань", – повідомили в НСЗУ.

В Службі додали, що станом на 14 вересня законтрактували 936 медзакладів на надання послуг мобільними бригадами. З них майже 600 є закладами первинної допомоги.

Нагадаємо, що останнім часом в Україні проводять близько 25 000 тестів щодня. Загальна кількість проведених досліджень перевищила 1,7 млн. За останніми даними, мобільні бригади в Києві мають одну з найбільших завантаженостей із виїздів для тестування на ковід.

У липні кожна мобільна бригада в Україні проводила в середньому 99 ПЛР-тестів на коронавірус. Найбільша завантаженість була в Київській області (245), Закарпатській (230) та Києві (209). Найменша - у Чернігівській (33), Дніпропетровській (35) і Полтавській (47).

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