За добу в Україні виявили 2905 нових випадків коронавірусу

За минулу добу в Україні виявили 2905 нових випадки коронавірусу COVID-19.
Про це свідчать дані на сайті Ради нацбезпеки і оборони.
Всього з початку епідемії в країні було зареєстровано 159 702 випадки захворювання. Одужали 69 543 українця (за останню добу - 1267), померли 3264 пацієнта (за добу - 53).
Найбільше хворих за минулу добу з'явилося у Тернопільській області (390), найменше - у Херсонській (17).
Лідером за загальною кількістю випадків COVID-19 зараз є Київ (17 714).
Статистика у регіонах:
- Тернопільська - 9624 хворих (390 за добу);
- Харківська - 13 160 (307);
- Одеська - 9993 (306);
- Київ - 17 714 (285);
- Львівська - 17 243 (186);
- Івано-Франківська - 11 510 (153);
- Чернівецька - 12 394 (142);
- Київська - 7079 (118);
- Черкаська - 2688 (109);
- Запорізька - 2503 (100);
- Дніпропетровська - 3430 (88);
- Закарпатська - 8756 (81);
- Житомирська - 4470 (80);
- Рівненська - 10 635 (80);
- Волинська - 6428 (75);
- Миколаївська - 2114 (63);
- Чернігівська - 2846 (58);
- Донецька - 2154 (53);
- Сумська - 2553 (51);
- Хмельницька - 4058 (50);
- Вінницька - 4887 (43);
- Полтавська - 1253 (30);
- Кіровоградська - 929 (20);
- Луганська - 620 (20);
- Херсонська - 661 (17).
Дані по тимчасово окупованих територій Донбасу, Криму і Севастополя відсутні.
Нагадаємо, число інфікованих COVID-19 у світі перевищило 29,4 млн. У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень - США, Індія, Бразилія, Росія і Перу. Найбільше хворих в США - 6 749 289; в Індії - 4 926 914; Бразилії - 4 349 544; Росії - 1 068 320; Перу - 733 860.