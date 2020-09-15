За добу в Україні виявили 2905 нових випадків коронавірусу

Всього з початку епідемії зареєстровано 159 702 випадки захворювання

За минулу добу в Україні виявили 2905 нових випадки коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані на сайті Ради нацбезпеки і оборони.

Всього з початку епідемії в країні було зареєстровано 159 702 випадки захворювання. Одужали 69 543 українця (за останню добу - 1267), померли 3264 пацієнта (за добу - 53).

Найбільше хворих за минулу добу з'явилося у Тернопільській області (390), найменше - у Херсонській (17).

Лідером за загальною кількістю випадків COVID-19 зараз є Київ (17 714).

Статистика у регіонах:

Тернопільська - 9624 хворих (390 за добу);

Харківська - 13 160 (307);

Одеська - 9993 (306);

Київ - 17 714 (285);

Львівська - 17 243 (186);

Івано-Франківська - 11 510 (153);

Чернівецька - 12 394 (142);

Київська - 7079 (118);

Черкаська - 2688 (109);

Запорізька - 2503 (100);

Дніпропетровська - 3430 (88);

Закарпатська - 8756 (81);

Житомирська - 4470 (80);

Рівненська - 10 635 (80);

Волинська - 6428 (75);

Миколаївська - 2114 (63);

Чернігівська - 2846 (58);

Донецька - 2154 (53);

Сумська - 2553 (51);

Хмельницька - 4058 (50);

Вінницька - 4887 (43);

Полтавська - 1253 (30);

Кіровоградська - 929 (20);

Луганська - 620 (20);

Херсонська - 661 (17).

Дані по тимчасово окупованих територій Донбасу, Криму і Севастополя відсутні.

Нагадаємо, число інфікованих COVID-19 у світі перевищило 29,4 млн. У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень - США, Індія, Бразилія, Росія і Перу. Найбільше хворих в США - 6 749 289; в Індії - 4 926 914; Бразилії - 4 349 544; Росії - 1 068 320; Перу - 733 860.