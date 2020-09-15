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За добу в Україні виявили 2905 нових випадків коронавірусу

Всього з початку епідемії зареєстровано 159 702 випадки захворювання

За добу в Україні виявили 2905 нових випадків коронавірусу
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

За минулу добу в Україні виявили 2905 нових випадки коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані на сайті Ради нацбезпеки і оборони.

Всього з початку епідемії в країні було зареєстровано 159 702 випадки захворювання. Одужали  69 543 українця (за останню добу - 1267), померли 3264 пацієнта (за добу - 53).

Найбільше хворих за минулу добу з'явилося у Тернопільській області (390), найменше - у Херсонській (17).

Лідером за загальною кількістю випадків COVID-19 зараз є Київ (17 714).

Статистика у регіонах:

  • Тернопільська - 9624 хворих (390 за добу);
  • Харківська - 13 160 (307);
  • Одеська - 9993 (306);
  • Київ - 17 714 (285);
  • Львівська - 17 243 (186);
  • Івано-Франківська - 11 510 (153);
  • Чернівецька - 12 394 (142);
  • Київська - 7079 (118);
  • Черкаська - 2688 (109);
  • Запорізька - 2503 (100);
  • Дніпропетровська - 3430 (88);
  • Закарпатська - 8756 (81);
  • Житомирська - 4470 (80);
  • Рівненська - 10 635 (80);
  • Волинська - 6428 (75);
  • Миколаївська - 2114 (63);
  • Чернігівська - 2846 (58);
  • Донецька - 2154 (53);
  • Сумська - 2553 (51);
  • Хмельницька - 4058 (50);
  • Вінницька - 4887 (43);
  • Полтавська - 1253 (30);
  • Кіровоградська - 929 (20);
  • Луганська - 620 (20);
  • Херсонська - 661 (17).

Дані по тимчасово окупованих територій Донбасу, Криму і Севастополя відсутні.

Нагадаємо, число інфікованих COVID-19 у світі перевищило 29,4 млн. У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень - США, Індія, Бразилія, Росія і Перу. Найбільше хворих в США - 6 749 289; в Індії - 4 926 914; Бразилії - 4 349 544; Росії - 1 068 320; Перу - 733 860.

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