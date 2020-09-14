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Голова Миколаївської ОДА Стаднік захворів на коронавірус

Результат дослідження на COVID-19 виявився позитивним.

Голова Миколаївської ОДА Стаднік захворів на коронавірус
Фото: Стаднік / Facebook

Голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стаднік повідомив, що захворів на коронавірус. 

"Я завжди говорив про свою відкритість до вас, тому й зараз вважаю за потрібне поділитися з вами сумною новиною. Щойно отримав результат дослідження на COVID-19. Нажаль він виявився позитивним", - написав він у фейсбуці.

Стаднік також розповів, приводом для звернення до лікаря стали такі симптоми: висока температура, біль у горлі та інші типові симптоми хвороби.

"Дорогі мої, вкотре звертаюся з прохання берегти себе та своїх близьких. Будьте свідомі, дотримуйтеся порад лікарів та фахівців. При перших ознаках знедуження звертайтеся до лікарів", - додав голова Миколаївської ОДА.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Стадніка головою Миколаївської обласної державної адміністрації у вересні минулого року.

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