Голова Миколаївської ОДА Стаднік захворів на коронавірус

Голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стаднік повідомив, що захворів на коронавірус.

"Я завжди говорив про свою відкритість до вас, тому й зараз вважаю за потрібне поділитися з вами сумною новиною. Щойно отримав результат дослідження на COVID-19. Нажаль він виявився позитивним", - написав він у фейсбуці.

Стаднік також розповів, приводом для звернення до лікаря стали такі симптоми: висока температура, біль у горлі та інші типові симптоми хвороби.

"Дорогі мої, вкотре звертаюся з прохання берегти себе та своїх близьких. Будьте свідомі, дотримуйтеся порад лікарів та фахівців. При перших ознаках знедуження звертайтеся до лікарів", - додав голова Миколаївської ОДА.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Стадніка головою Миколаївської обласної державної адміністрації у вересні минулого року.