Зеленский назначил нового главу Николаевской области

Президент Владимир Зеленский назначил новым председателем Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника.

Об этом говорится в указе №707 от 18 сентября 2019 года, который появился на сайте главы государства в четверг.

Стадник родился в июле 1977 года в поселке Смолино Маловисковского района Кировоградской области. В 2006 году он окончил Киевский национальный университет внутренних дел по специальности "правоведение".

С 2012 года Александр Стадник работал в органах Государственной налоговой инспекции. Последняя должность - и.о. главы налоговой Днепровского района Киева. Был уволен в 2017 году. Последнее время, согласно декларации, работал в фирме "Динадис бизнес тревел", которая занимается деловыми турами.

Основной доход в семье приносит жена-бизнесмен - заработала 674,06 тыс. гривен. Еще 3 млн грн семье подарил отец жены, а 824 тысячи грн - некий Андрей Лада.

Экс-налоговик владеет земельным участком 1200 кв. м в Гоголеве Броварского района и квартирой 52,2 кв. м в Смолине Кировоградской области. Проживает в киевском доме отца площадью 125 кв. м. Еще один дом площадью 101 кв. м в Николаеве принадлежит супруге налоговика Ольге Шульженко.

Стандник ездит на Porshe Cayenne 2012 года выпуска, его жена - на Mercedes-Benz GLE 250 2018 года.

Наличными Стадник хранит 450 тысяч гривен и 18 тысяч долларов, а его жена - 2 миллиона 700 тысяч гривен.

Напомним, предыдущий глава Николаевской ОГА Алексей Савченко был уволен еще в июне 2019 года.