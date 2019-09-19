Гонтареву пригласили в США на встречу с конгрессменами

Бывшую главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву пригласили в США для общения с американскими законодателями.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Приглашение направила сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей США, представительница Демократической партии Марси Каптур, которая выразила обеспокоенность происходящим вокруг Гонтаревой в Украине.

"Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение является дорогой к будущему", - сказала Каптур 18 сентября.

Примечательно, что как и Гонтарева, Каптур недавно попала в ДТП. 4 сентября конгрессвумен была госпитализирована из-за аварии, которая произошла в Толедо, штат Огайо.

Экс-главу НБУ Валерию Гонтареву в конце августа сбила машина в Лондоне.