Мост Метро в Киеве закрыли из-за человека, который угрожает его взорвать (обновлено)
Мост Метро в Киеве закрыли из-за человека, который угрожает его взорвать (обновлено)
Карпюк рассказал об украинце, давшем показания о чеченском прошлом Яценюка
Карпюк рассказал об украинце, давшем показания о чеченском прошлом Яценюка
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
Кучма в Минске выдвинул требования Украины для реализации "формулы Штайнмайера"
Кучма в Минске выдвинул требования Украины для реализации "формулы Штайнмайера"
В Киеве избили замглавы КГГА Слончака, он в тяжелом состоянии (обновлено)
В Киеве избили замглавы КГГА Слончака, он в тяжелом состоянии (обновлено)
Атака дронов: Давид и Голиаф
Атака дронов: Давид и Голиаф
Полиция обезвредила мужчину на мосту Метро в Киеве, при нем не нашли взрывчатки (обновлено)
Полиция обезвредила мужчину на мосту Метро в Киеве, при нем не нашли взрывчатки (обновлено)
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
ГлавнаяПолитика

Гонтареву пригласили в США на встречу с конгрессменами

Приглашение направила "друг Украины" Марси Каптур.

Гонтареву пригласили в США на встречу с конгрессменами
Фото: EPA/UPG

Бывшую главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву пригласили в США для общения с американскими законодателями.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Приглашение направила сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей США, представительница Демократической партии Марси Каптур, которая выразила обеспокоенность происходящим вокруг Гонтаревой в Украине.

"Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение является дорогой к будущему", - сказала Каптур 18 сентября.

Примечательно, что как и Гонтарева, Каптур недавно попала в ДТП. 4 сентября конгрессвумен была госпитализирована из-за аварии, которая произошла в Толедо, штат Огайо.

Экс-главу НБУ Валерию Гонтареву в конце августа сбила машина в Лондоне.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также