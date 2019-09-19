Рада сегодня рассмотрит в первом чтении закон о столице

Районы Киева могут войти в систему административно-территориального устройства Украины.

Верховная рада сегодня рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон "О столице Украины - городе-герое Киеве". Об этом говорится в повестке дня Рады.

Всего на повестке дня сегодня 18 законопроектов, среди которых:

№2036 о внесении изменений в закон "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" относительно совершенствования процедуры увольнения и назначения членов Нацрады,

№1032 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно первоочередных мер из реформы органов прокуратуры;

№1066 о внесении изменений в некоторых законах Украины относительно перезагрузки власти,

№1076 об изменениях в законе "О публичных закупках",

об изменениях в некоторых законодательных актах относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции.

Напомним, законопроект о столице Украины 13 сентября зарегистрировала группа нардепов во главе с председателем комитета по вопросам местного самоуправления Андреем Клочко.

Согласно нынешней редакции закона, систему административно-территориального устройства Киева составляют районы в городе. В новой редакции эта норма будет предусматривать, что на территории Киева создаются районы, они станут административно-территориальными единицами, которые войдут в систему административно-территориального устройства Украины.

Перечень районов Киева будет утверждать Верховная Рада по представлению Кабинета министров Украины на основании предложения Киевского городского совета. Их границы будет утверждать Кабмин по предложениям Киевсовета, согласованным с райсоветами.