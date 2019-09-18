Кучма в Минске выдвинул требования Украины для реализации "формулы Штайнмайера"

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по "формуле Штайнмайера". Однако ее реализация возможна при выполнении ряда условий.

Об этом сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

"Реализация этой формулы возможна только при условии выполнения следующих пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; выведение с территории Украины вооруженных формирований, иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком украинско-российской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями", - пояснила Олифер в фейсбуке.

Она добавила, что украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского. Но российская сторона заблокировала определение возможной даты разведения, подчеркнула пресс-секретарь Кучмы.

Кроме того, в Минске достигли "значительного прогресса" по предстоящему обмену пленными.

Ранее представитель России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что украинская сторона ТКГ по урегулированию на Донбассе на заседании в Минске сорвала договоренности советников лидеров стран "нормандской четверки", отказавшись закрепить "формулу Штайнмайера" на бумаге.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина согласовала урегулирование ситуации на Донбассе по "формуле Штайнмайера", которая предусматривает возможность проведения выборов до передачи контроля над границей.