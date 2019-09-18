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Сенцов: Я никогда не признаю Крым частью России

"Обо всем остальном можно говорить".

Сенцов: Я никогда не признаю Крым частью России
Фото: Соня Кошкина

Бывший украинский политзаключенный Олег Сенцов заявил, что не признает аннексированный Россией Крым и оккупированные территории Донбасса территорией РФ.

Об этом Сенцов заявил в эксклюзивном интервью hromadske.

"Я никогда не признаю Крым частью России. Это не обсуждается даже. То же самое - Донбасские республики являются искусственными сателлитами РФ, тоже, соответственно, это часть Украины, я никогда не признаю сепаратистских настроений или желание присоединиться к России. Мы одна страна, эти территории нас отторгли, и мы никогда с этим не согласимся", - сказал бывший политзаключенный.

В то же время, Сенцов добавил, что "обо всем остальном можно говорить".

7 сентября 2019 года между Украиной и Россией произошел обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан, в том числе Олег Сенцов и Роман Сущенко, а также 24 моряка, которые Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

13 сентября Сенцов выступил на открытии Ялтинской европейской стратегии. Полный текст выступления Сенцова можно прочесть на LB.ua.

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