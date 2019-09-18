«За бортом» Рады

Новый созыв Верховной Рады Украины обновился, по оценкам экспертов, почти на 75%. В парламент не попали многие «старожилы» и яркие экс-депутаты. LB.ua выяснил у них, есть ли жизнь после Рады и чем занимаются те, кто «пролетел» мимо.

Надя без надежды и пропавший Козак Гаврилюк

Бывшие нардепы по действующему законодательству, независимо от созыва, имеют полное право приходить в здание Верховной Рады в качестве гостя и без специальных пропусков. Правда, в сессионный зал вход для «эксов» закрыт. Поэтому многие из них частенько наблюдают за работой своих последователей из ложи над залом — для гостей и помощников.

Одной из первых «бывших», кто в первый же день открытия новой Рады пришёл «под купол» была одиозная Надежда Савченко. Да, именно та узница Кремля и изначально член «Батькившины», которую в свое время генпрокурор Юрий Луценко обвинил в подготовке подрыва парламентского купола с многотонной хрустальной люстрой и самих депутатов в зале. Правда, Надю с приходом новой власти, как мы помним, успешно освободили после года пребывания в СИЗО. И на этот раз, придя в парламент, она в первом ряду ложи (Прим.: аккурат над залом, то и дело поглядывая на ту самую люстру с красным «венчиком» внизу гирлянд белоснежного дорого стекла), очень внимательно слушала и наблюдала за происходящеим внизу.

Фото: facebook/Владимир Струмковский

Позже на третьем этаже (над кулуарами) Савченко была замечена сидящей за столом: босые ноги она без стеснения возложила на него, рядом — пачка дешевых и крепких сигарет и стакан с водой.

Фото: Ян Доброносов

О таких нравах Надежды «старожилы» Рады помнят давно. Поэтому, похоже, только «слуг народа» подобное поведение Савченко несколько смутило. Уже в кулуарах после такого «возлежания» экс-депутат призналась журналистам о серьезных проблемах с трудоустройством.

«Просто не каждый работодатель захочет иметь у себя на работе Надежду Савченко. Поэтому я сузила круг поисков, я хочу ту работу, которая будет ограничена в контактах с людьми, и будет более физической. Это то, что я хочу для души».

Она не скрывала, что хотела бы пройти медкомиссию и вернуться в армию.

«Но кто же меня с моими статьями, по которым суд еще ничего не доказал, возьмет снова на службу в вооруженные силы Украины и доверит мне самолет? А тем более с бомбой. Если серьезно, для летчика нужно иметь соответствующее состояние здоровья, а у меня оно в тюрьме очень сильно пострадало. Я не знаю, пройду ли медкомиссию на пилота, но я хотя бы постараюсь это сделать», — обещала она.

Ещё один не менее скандальный экс-депутат Олег Барна, которого в свое время даже исключили из фракции Блока Петра Порошенко после скандальной выходки, когда парламентарий пытался вручить букет роз с чёрной траурной лентой на то время премьеру Арсению Яценюку и умелой хваткой за пах намеревался силой оттащить его с трибуны, поведал LB.ua о нынешней жизни.

Фото: EPA/UPG

«На данный момент я лежу в госпитале во Львове. Ничего страшного со здоровьем нет. Просто все предыдущие пять лет депутатства у меня не было отпуска. Вот сейчас и подлечусь. Что касается планов на будущее, то об этом говорить не хочу, чтобы не сглазить. А вдруг не сбудется», — признался он в телефонном разговоре.

Как мы помним, Рада прошлого созыва запомнилась не только такими курьезами, но и громким коррупционным скандалом, когда сразу с двух нардепов «Народного фронта»: Максима Полякова и Бориса Розенблата сняли неприкосновенность по так называемому «янтарному делу», где фигурировала в лучших шпионских традициях агент НАБУ Катерина. Тогда общественности показали видео скрытой съемки встречи «подсадной утки» и якобы попытки купить нардепов для лоббирования незаконной добычи и импорта янтаря. Нам удалось связаться с Поляковым, который со смехом рассказал:

«Какая жизнь после Рады? Плачевная. Но это шутка. Есть ли жизнь после Рады? Могу точно сказать, что она как раз только начинается, знаете, это как выпуск с зоны... Я вообще считаю, хорошо, когда есть перезагрузка. Когда ты меняешь род деятельности. Без неё превращаешься в трухлявый пенёк. А так есть движение. Планирую дальше заниматься бизнесом А сейчас больше времени провожу с семьей, занимаюсь собой», — говорил экс-нардеп.

Фото: Сергей Нужненко

Что же касается той истории с НАБУ, то Поляков ее связывает с открытой критикой главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. «А бывший президент Петр Порошенко лично в кабинете при других людях меня предупреждал, что последует такая команда «фас». Но сейчас все улеглось, никто меня не вызывает на допросы», — добавил он.

С его визави по этому же делу Розенблатом нам так и не удалось связаться. Как и с не менее ярким экс-мажоритарщиком Владимиром Парасюком, который не раз был основным зачинщиком драк депутатов возле парламентской трибуны в прошлом созыве. Аналогично «пропал» легендарный Козак Гаврилюк (он же экс-депутат «Народного фронта» Михаил Гаврилюк. Два его телефона, как и бывшего помощника, просто отключены. А на своей странице в соцсети он был давно.

Фото: Максим Левин

Ещё один «драчун» Юрий Береза (бывший военный и экс-нардеп «Народного фронта») в беседе с LB.ua вспомнил, как «мутузил» Нестора Шуфрича в зале под куполом.

«Я хоть и обещал своей маме не драться в Раде, но тогда Шуфрич и Юрий Бойко меня просто довели. Я не просто их мутузил, я бил четко и дважды в лицо. Жаль, что Шуфричу попало тогда меньше. Он мне сказал, что нас скоро будут вешать на столбах. Так я ему и ответил, что сейчас его первым и подвешу», — с эмоциями восстанавливал в деятелях экс-нардеп ту эпичную схватку, когда несколько коллег были вынуждены разнимать этот спарринг нардепов.

Фото: Владимир Струмковский

«Я вернулся в свой Днепр. И занимаюсь своим хозяйством. У меня полторы тысячи только уток! Делаю своё вкуснейшее вино. Пеку свой хлеб. Выращиваю помидоры, огурцы и многое другое. У меня есть даже рыба и огромные осетра», — откровенничал участник АТО и в прошлом депутат.

Один из наиболее харизматичных персонажей — экс-депутат «Оппоблока» Михаил Добкин рассказал LB.ua, что после многолетнего депутатства заниматься «глобальной проблемой зелёных насаждений по всей Украине, вырубкой лесов — «от Харькова до Карпат».

Идея Добкина состоит в борьбе с вырубкой лесов, в умножении новых насаждений: «Чтобы, в том числе студенты, активисты и школьники могли бы посадить по сто тысяч хвойных и лиственных деревьев. Это новое поколение, которое будет нести ответственность за эти насаждения».

Добкин отметил, что ещё прорабатывает данную идею. «Если уже начну, то не смогу бросить, поэтому нужно все хорошо подготовить», — сказал старший Добкин.

Фото: Цензор Дмитрий и Михаил Добкины

В то же время, отвечая на вопрос о судьбе своего эпатажного младшего брата-депутата прошлого созывы (Прим.: не раз был уличён прессой в неадекватном поведении в зале), Добкин отметил: «Он весь в бизнесе». В политику, с его слов, братья идти не планируют: «Идти в депутаты областного или районного совета. Это мне не интересно», — резюмировал Добкин старший.

Такой же яркий персонаж из противоложного на то время власти лагеря — куратор кампании Порошенко и как писали, «ответственный» за пресловутые «сетки» Сергей Березенко поведал, что «в ближайшее время рассматривает для себя несколько образовательных программ в США и Европе. Но на короткое время — погода-год.

«Скорее всего, поеду в Штаты. Сейчас для себя выбираю конкретную программу обучения. В ближайшее время рассматриваю на себя именно образованную программу. Ничто касается возможности возвращения в политику, пока я не общаюсь мешать всем любимой власти выполнять ее обещания», — сказал он.

Фото: Lb.ua

Теперь эксперты и журналисты

Так, экс-мажоритарщик по Киеву Борислав Береза поведал LB.ua, что на данный момент у него дел невпроворот. «Если первые недели после выборов было значительно больше времени, появилось время на семью, для встреч с друзьями и походов в театр, то сейчас график полностью загружен.

«Дважды в неделю я веду прямые эфиры на одном из радио в программе «Телефонное право», где мы обсуждаем с людьми самые актуальные темы дня. За все годы в парламенте я получил колоссальный опыт консультирования по тем или иным вопросам. Теперь же за это можно брать деньги. Поэтому в ближайшее время будет открыта консалтинговая компания, где я буду заниматься кризис менеджментом, консультативными услугами, которые и так уже оказываю нескольким крупным компаниям... Думаю, мы скоро встретимся!», — оптимистично прогнозировал он.

Фото: Сергей Нужненко

Консультации теперь уже нынешним нардепам предоставляет бывшая депутат «Самопомощи» Татьяна Острикова. На конференции YES в общении с LB.ua она призналась, что от новой власти ей уже поступило два кадровых предложения по «налоговому профилю».

Фото: Макс Требухов

Но пока что экс-депутат не решила, принимать ли их. «Я активно даю советы, подсказываю, оценки и замечания к законопроектам, которые готовит новая команда в области налоговой реформы. Это то, чем я занималась многие годы. Как не странно, новые депутаты с охотой идут на контакт и открыты к критическим замечаниям. Это радует. Если же не буду дальше заниматься этой проблематикой, то вернусь в бизнес, как многие годы назад», — говорила она.

Хотя ее коллега и экс-нардеп «Батькивщины», а потом и фракции БПП в разных созывах, тоже подкованный экономист с многолетним стажем от «Контрабанды - стоп» времён первого премьерства Юлии Тимошенко, заканчивая «Налоговым Майданом», Оксана Продан на той же конференции YES напротив жаловалась, что «слуги народа» не обращаются к ней за советами. Впрочем, это явно не огорчает Продан и она все равно и с упорством «до каждой запятой» в пух и прах раскладывает по полочкам на своей странице в соцсети все «бока» и «прорехи» законодательных инициатив новой власти.

Фото: Макс Требухов

На журналистскую и преподавательскую стезю решил уйти молодой политик и экс-член «Батькивщины» Алексей Рябчин. Он получил предложение от одного из лучших украинских ВУЗов вести лекции. Также проводит эфиры на радио, посвящённые его профилю — «зеленой энергетике». Он часто появляется в кулуарах Рады, общаясь с коллегами и новыми депутатами монобольшинства.

Ещё один видный депутат прошлого созыва, экс-первый замглавы Комитета по вопросам правосудия и соавтор революционного Избирательного кодекса (Прим.: о переходе на пропорциональную систему с открытыми списками, но его ветировал президент Владимир Зеленский) Леонид Емец в перерыве конференции YES рассказал нам, что пока позиционирует себя как политический эксперт. К слову, он с должной дисциплиной даёт профессиональные оценки принимаемым законам в Раде, которые, как признаются сами «слуги», зачастую просто не читаются большей частью депутатов.

Фото: Макс Требухов

«Я могу вернуться на свою юридическую ниву — предоставлять вновь такие услуги. Могу консультировать по целому ряду направлений. Жизнь идёт», — сказал он. Но пока что окончательного «причала» Емец не нашёл.

Изначально журналист и теперь уже экс-депутат Сергей Лещенко в кулуарах конференции YES осторожно комментировал планы на будущее. «Пока что не о чем говорить». С его слов, мол, все на стадии переговорного процесса, где всегда предпочтительнее тишина. «Поэтому ничего говорит не буду», — откатал он.

Фото: Lb.ua

А вот его экс-коллега по фракции БПП и тоже в прошлом известный журналист Ольга Червакова иронично обозначила на своей странице новый статус: «Свободный человек. Санитар леса». В такой же саркастичной, если не сказать язвительной форме «в лоб», она комментирует все решения новой власти. Делая акцент, как и раньше, на темах незаконных застроек.

«Парадокс в том, что эти «новые лица» на самом деле в этом парламенте устроили тотальный одобрямс жутким коррупционным схемам, на которые не пошла даже старая, «скомпрометированная» Верховная Рада VII-го созыва. Новые депутаты реанимировали лоббистский закон об отмене паевого участия для застройщиков, против которого лично я вела кровопролитную войну в восьмом созыве. Теперь застройщики получают землю, а местной громаде они не должны ни детского садика, ни даже собачьей будки. Прощаемся со всеми зелеными зонами, дорожными развязками и коммунальной инфраструктурой. Декриминализировали фиктивное предпринимательство, цена вопроса - от 12 до 15 млрд грн в год в государственный бюджет, фактически легализировали обналы и разграбление бюджетных денег», — рассказала LB.ua Червакова.

Вернулись на старую стезю

Так, экс-глава фракции «Самопомич» Олег Березюк рассказал LB.ua, что после завершения депутатской каденции, наконец-то, появилось много времени. «Я думаю, много читаю и планирую вернуться в медицину и науку по профилю (Прим.: врач-психиатр).

Точно также на медицинский путь вернулась и Ольга Богомолец (в прошлом созыве глава Комитета Рады по вопросам здравоохранения). В общении с LB.ua она пообещала, «продолжать ранее начатые, но еще не завершенные дела. Первое, то, что начала с 2015 года, — развитие военной медицины Украины для усиления обороноспособности страны, а также розыск и ДНК-идентификация пропавших без вести. Следующим шагом будет увеличение продолжительности жизни украинцев и введение обязательного медицинского страхования», — говорила она.

Фото: Сергей Нужненко

По ее словам, она планирует завершить написание медицинских и культурологических книг, а также смонтировать новые экспозиции в замке-музее Радомышле.

«Возвращаюсь к медицинской и преподавательской деятельности и, наконец, смогу больше времени уделить мужу и детям, спорту и саморазвитию», — считает она.

Экс-нардеп «Самопомич» Ирина Сысоенко (и экс-заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения) тоже намерена «продолжать свою деятельность в вопросах здравоохранения. «В частности, имею ряд проектов, связанных с защитой прав медиков, развития государственно-частного партнерства, медицинского туризма в Украине», — поделилась она в беседе с LB.ua.

Ушедшие в команду Зе

Не так много «бывших» смогли «включиться» в новую провластную команду. Пока что официально экс-нардеп и бывший активный член Комитета по вопросам борьбы с коррупцией Виктор Чумак назначен военным прокурором вместо одиозного Матиоса. Правда, на своей странице в соцсети в рамках реформы прокуратуры Чумак пообещал, что профильный комитет учёл их поправку «о мягком переходе от военной прокуратуры к специализированной прокуратуре по борьбе преступлениям в сфере национальной безопасности и обороны».

Фото: Lb.ua

Несмотря на негласные запреты «Слуги народа» брать в любой штат бывших и каким-либо образом причастных к прошлой власти (начиная с Кабмина, заканчивая даже «низшим звеном» — пресс-службой фракции) экс-депутат фракции «Самопомощи» Алена Бабак все-таки получила в «правительстве Зе» пост министра развития общин и территорий. Бабак формально была в составе оппозиционной фракции (Прим.: после выхода «Самопомощи» из коалиции). И стоит отдать должное, в предыдущем созыве она рьяно отстаивала все вопросы реформы ЖКХ и сферы энергетики.

Ещё один экс-нардеп группы «Еврооптимисты» Мустафа Найем, по информации LB.ua, получил предложение занять пост зама в «Укроборонпроме». Однако официально Найем в общении с LB.ua эту информацию не подтверждает.

Фото: 112

Аналогично информацию о предложении занять пост замминистра внутренних дел (Прим.: Арсен Аваков, как мы помним, единственный, кто из прошлого Кабмина сохранил пост) и экс-депутат «Народного фронта» Антон Геращенко не заверяет публично.

Бывший нардеп БПП с ранее многолетним стажем руководства в Комитете избирателей Украины Александр Черненко подтвердил LB.ua, что может занять кресло одного из членов новой ЦИК по квоте «Европейской солидарности».

«Ну, увидим, получится ли. Пока что, вроде, есть представление меня от фракции. Но главное ведь — это представление президента всего списка членов в ЦИК. Пока что все неясно. Посмотрим, каким будет представление», — утверждал он.