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Кличко обратился к Раде с просьбой о роспуске Киевсовета

На заседание пришли меньше депутатов, чем необходимо для кворума.

Кличко обратился к Раде с просьбой о роспуске Киевсовета
Виталий Кличко
Фото: EPA/UPG

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко просит Верховную Раду распустить Киевский городской совет. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Киевской городской госадминистрации.

"Я обращаюсь к парламенту... насчет роспуска Киевсовета 8-го созыва и назначения досрочных выборов в Киеве", - сказал мэр.

На пленарное заседание 9-й сессии Киевсовета собралось менее 61 депутата, необходимых для его проведения. До этого депутаты Киевсовета также не объявились на 2 заседаниях. Кличко заявил, что работать готовы не все депутаты.

Напомним, ранее Кличко заявлял, что намерен распустить Киевсовет в случае неявки депутатов на заседания. Фракции Киевсовета не поддержали инициативу досрочного роспуска и решили провести заседание 19 сентября.

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