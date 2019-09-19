Кличко обратился к Раде с просьбой о роспуске Киевсовета

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко просит Верховную Раду распустить Киевский городской совет. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Киевской городской госадминистрации.
"Я обращаюсь к парламенту... насчет роспуска Киевсовета 8-го созыва и назначения досрочных выборов в Киеве", - сказал мэр.
На пленарное заседание 9-й сессии Киевсовета собралось менее 61 депутата, необходимых для его проведения. До этого депутаты Киевсовета также не объявились на 2 заседаниях. Кличко заявил, что работать готовы не все депутаты.
Напомним, ранее Кличко заявлял, что намерен распустить Киевсовет в случае неявки депутатов на заседания. Фракции Киевсовета не поддержали инициативу досрочного роспуска и решили провести заседание 19 сентября.