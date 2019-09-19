Кличко обратился к Раде с просьбой о роспуске Киевсовета

На заседание пришли меньше депутатов, чем необходимо для кворума.

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко просит Верховную Раду распустить Киевский городской совет. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Киевской городской госадминистрации.

"Я обращаюсь к парламенту... насчет роспуска Киевсовета 8-го созыва и назначения досрочных выборов в Киеве", - сказал мэр.

На пленарное заседание 9-й сессии Киевсовета собралось менее 61 депутата, необходимых для его проведения. До этого депутаты Киевсовета также не объявились на 2 заседаниях. Кличко заявил, что работать готовы не все депутаты.

Напомним, ранее Кличко заявлял, что намерен распустить Киевсовет в случае неявки депутатов на заседания. Фракции Киевсовета не поддержали инициативу досрочного роспуска и решили провести заседание 19 сентября.