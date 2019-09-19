Рада приняла реформу прокуратуры

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1032 о реформе органов прокуратуры, который предусматривает создание Офиса генпрокурора вместо Генеральной прокуратуры Украины.

Его поддержали 259 депутатов.

Депутаты внесли изменения в систему прокуратуры Украины, согласно которой вместо Генеральной прокуратуры, региональных, местных и военных прокуратур появится Офис генерального прокурора, областные и окружные прокуратуры.

Военных прокуратур больше не будет (при этом у генпрокурора будет право создавать специализированные прокуратуры в случае необходимости).

Специализированную антикоррупционную прокуратуру реформа не затрагивает. У генерального прокурора будет два первых заместителя (эту поправку внесли перед вторым чтением), заместителей и заместителя - руководителя САП.

Временно, до 1 сентября 2021 года, будут приостановлены полномочия Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Совета прокуроров Украины. Это позволит генеральному прокурору своими приказами определять порядок отбора прокуроров и их привлечения к дисциплинарной ответственности; а также увольнять прокуроров без необходимости согласовывать свои решения с Советом прокуроров.

Также депутаты отменили поправку, принятую под Юрия Луценко, которая освобождала генпрокурора от необходимости иметь юридическое образование.

Должностной оклад окружных прокуроров будет повышен с нынешних 12 до 15 прожиточных минимумов, в 2021 году составит 20 минимумов, а в 20222 - уже 25 минимумов. Должностные оклады в областной прокуратуре будут пропорционально больше в 1,2 раза, в Офисе генпрокурора - в 1,3 раза. Генеральный прокурор будет получать 1,7 должностного оклада прокурора в своем Офисе.

Лимит численности сотрудников органов прокуратуры сокращен с 15 тысяч человек до 10 тысяч.

По сравнению с первым чтением в законопроект внесли 101 поправку, еще 96 отклонили. В "Слуге народа" сообщили, что отклоненные правки в основном предлагали оставить действующую редакцию отдельных норм закона о прокуратура.