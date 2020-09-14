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ВООЗ зафіксувала новий добовий рекорд заражень COVID-19

За минулу добу у світі зареєстровано майже 308 тисяч нових випадків COVID-19.

ВООЗ зафіксувала новий добовий рекорд заражень COVID-19
Фото: EPA/UPG

За минулу добу у світі зареєстровано 307 930 нових випадків зараження COVID-19. Це найбільше значення з початку пандемії коронавірусу.

Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Попередній рекорд із захворюваності був зафіксований 6 вересня. Тоді у світі виявили 306 857 нових випадків захворювання за добу.

Загальна кількість інфікованих у світі сягнула 28 637 952 людей, 917 417 хворих померли.

Найбільше нових випадків за добу виявлено в Індії - 94,3 тис. На другому місці США з 45,5 тис. заражених за добу, на третьому - Бразилія з 43,7 тис. нових випадків.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявлено 2 462 нові випадки ковіду. 650 пацієнтам із коронавірусом удалося побороти недугу. За добу 33 людей з COVID-19 померли.

Рекордну кількість нових інфікованих - 3144 - в Україні виявили 10 вересня.

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