В Україні за добу померли 72 пацієнти з ковідом, захворіли ще понад 3 тис.

Це найвищий добовий показник смертності з початку спалаху.

В Україні впродовж 12 вересня коронавірус виявили у 3103 осіб, одужав 1341 пацієнт, померли 72 людини. Це найвищий добовий показник смертності з початку спалаху. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (428), а також у Харківській (292), Тернопільській (280) та Одеській (225) областях.

Загалом коронавірусом в Україні інфікувались 151 859 осіб. Зараз хворіють 80 365 людей.

Жертвами ковіду стали 3148 українців.

Статистика у регіонах:

Вінницька обл — 4756 (+66)

Волинська обл — 6224 (+63)

Дніпропетровська обл — 3176 (+83)

Донецька обл — 2026 (+84)

Житомирська обл — 4194 (+139)

Закарпатська обл — 8532 (+79)

Запорізька обл — 2242 (+106)

Івано-Франківська обл — 11083 (+130)

Кіровоградська обл — 892 (+7)

м. Київ — 16951 (+428)

Київська обл — 6750 (+102)

Львівська обл — 16774 (+148)

Луганська обл — 562 (+30)

Миколаївська обл — 1929 (+78)

Одеська обл — 9382 (+225)

Полтавська обл — 1161 (+31)

Рівненська обл — 10369 (+152)

Сумська обл — 2323 (+94)

Тернопільська обл — 8657 (+280)

Харківська обл — 12404 (+292)

Херсонська обл — 596 (+20)

Хмельницька обл — 3850 (+155)

Чернівецька обл — 11988 (+141)

Черкаська обл — 2384 (+90)

Чернігівська обл — 2654 (+80).

Нагадаємо, найвищий добовий приріст хворих в Україні зафіксували 10 вересня. Тоді коронавірус виявили у 3144 осіб. У Києві другий день поспіль реєструють понад 400 нових випадків. Попри це столицю внесли у "помаранчеву зону" карантину.