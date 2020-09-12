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В Україні за добу померли 72 пацієнти з ковідом, захворіли ще понад 3 тис.

Це найвищий добовий показник смертності з початку спалаху.

В Україні за добу померли 72 пацієнти з ковідом, захворіли ще понад 3 тис.
Фото: EPA/UPG

В Україні впродовж 12 вересня коронавірус виявили у 3103 осіб, одужав 1341 пацієнт, померли 72 людини. Це найвищий добовий показник смертності з початку спалаху. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (428), а також у Харківській (292), Тернопільській (280) та Одеській (225) областях.

Загалом коронавірусом в Україні інфікувались 151 859 осіб. Зараз хворіють 80 365 людей.

Жертвами ковіду стали 3148 українців. 

Статистика у регіонах: 

  • Вінницька обл — 4756 (+66)
  • Волинська обл — 6224 (+63)
  • Дніпропетровська обл — 3176 (+83)
  • Донецька обл — 2026 (+84)
  • Житомирська обл — 4194 (+139)
  • Закарпатська обл — 8532 (+79)
  • Запорізька обл — 2242 (+106)
  • Івано-Франківська обл — 11083 (+130)
  • Кіровоградська обл — 892 (+7)
  • м. Київ — 16951 (+428)
  • Київська обл — 6750 (+102)
  • Львівська обл — 16774 (+148)
  • Луганська обл — 562 (+30)
  • Миколаївська обл — 1929 (+78)
  • Одеська обл — 9382 (+225)
  • Полтавська обл — 1161 (+31)
  • Рівненська обл — 10369 (+152)
  • Сумська обл — 2323 (+94)
  • Тернопільська обл — 8657 (+280)
  • Харківська обл — 12404 (+292)
  • Херсонська обл — 596 (+20)
  • Хмельницька обл — 3850 (+155)
  • Чернівецька обл — 11988 (+141)
  • Черкаська обл — 2384 (+90)
  • Чернігівська обл — 2654 (+80).

Нагадаємо, найвищий добовий приріст хворих в Україні зафіксували 10 вересня. Тоді коронавірус виявили у 3144 осіб. У Києві другий день поспіль реєструють понад 400 нових випадків. Попри це столицю внесли у "помаранчеву зону" карантину.

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