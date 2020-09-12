В Україні за добу померли 72 пацієнти з ковідом, захворіли ще понад 3 тис.

В Україні впродовж 12 вересня коронавірус виявили у 3103 осіб, одужав 1341 пацієнт, померли 72 людини. Це найвищий добовий показник смертності з початку спалаху. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.
Найбільше нових випадків виявили у Києві (428), а також у Харківській (292), Тернопільській (280) та Одеській (225) областях.
Загалом коронавірусом в Україні інфікувались 151 859 осіб. Зараз хворіють 80 365 людей.
Жертвами ковіду стали 3148 українців.
Статистика у регіонах:
- Вінницька обл — 4756 (+66)
- Волинська обл — 6224 (+63)
- Дніпропетровська обл — 3176 (+83)
- Донецька обл — 2026 (+84)
- Житомирська обл — 4194 (+139)
- Закарпатська обл — 8532 (+79)
- Запорізька обл — 2242 (+106)
- Івано-Франківська обл — 11083 (+130)
- Кіровоградська обл — 892 (+7)
- м. Київ — 16951 (+428)
- Київська обл — 6750 (+102)
- Львівська обл — 16774 (+148)
- Луганська обл — 562 (+30)
- Миколаївська обл — 1929 (+78)
- Одеська обл — 9382 (+225)
- Полтавська обл — 1161 (+31)
- Рівненська обл — 10369 (+152)
- Сумська обл — 2323 (+94)
- Тернопільська обл — 8657 (+280)
- Харківська обл — 12404 (+292)
- Херсонська обл — 596 (+20)
- Хмельницька обл — 3850 (+155)
- Чернівецька обл — 11988 (+141)
- Черкаська обл — 2384 (+90)
- Чернігівська обл — 2654 (+80).
Нагадаємо, найвищий добовий приріст хворих в Україні зафіксували 10 вересня. Тоді коронавірус виявили у 3144 осіб. У Києві другий день поспіль реєструють понад 400 нових випадків. Попри це столицю внесли у "помаранчеву зону" карантину.