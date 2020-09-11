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Кличко розповів, які заборони будуть у Києві через входження в помаранчеву зону

Сьогодні у Києві виявили 404 хворих на коронавірус.

Кличко розповів, які заборони будуть у Києві через входження в помаранчеву зону
Фото: facebook/Кличко - мер

За рішенням урядової комісії з надзвичайних ситуацій, у столиці знову запровадять низку обмежень, оскільки Київ опинився в "помаранчевій" зоні.

Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на міського голову Віталія Кличка.

Зокрема, у столиці введуть такі обмеження:

  • Проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних, та інших) заходів дозволене за участю не більш ніж 220 осіб — 1 особа на 10 м2 площі будівлі
  • Заборонена діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів
  • Відвідування групових занять у професійних та вищих навчальних закладах освіти дозволене групами не більш ніж 20 осіб
  • Проведення медзакладами планових госпіталізацій теж тимчасово обмежене. Це не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативних хворим і випадків, коли є ризик для життя пацієнта
  • Заборонена діяльність спортивних залів і фітнес-центрів, крім закладів, що можуть забезпечити відвідування не більше 1 особи на 10 м2 приміщення
  • Заборонений прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку – санаторіїв і таборів у столиці та передмісті
  • Перевезення пасажирів автомобільним та міським громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння.

"Я хочу звернутися до Національної поліції! Ситуація із захворюваністю у столиці, як і в країні, – складна. Більшість хворих лікуються на самоізоляції. У багатьох пацієнтів, які отримали позитивний результат на вірус, хвороба протікає безсимптомно. І деякі хворі поводяться безвідповідально – відвідують громадські заклад", - заявив Кличко.

Сьогодні у Києві виявили 404 хворих на коронавірус, до лікарень госпіталізували 58 пацієнтів, семеро людей померли.

Фото: КМДА

Нагадаємо,в Україні новий антирекорд COVID-19: за добу захворіли 3144 людини.Померли 53 людини, 1128 одужали.

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