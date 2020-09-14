Правоохоронці відкрили провадження через порушення карантину під час святкування Дня міста в Одесі та Дніпрі

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантину під час святкування Дня міста в Дніпрі та Одесі.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Представники правоохоронних органів поінформували президента, що на святкуванні Дня міста в Одесі та Дніпрі в цих населених пунктах зібралися десятки тисяч людей без засобів індивідуального захисту та дотримання карантинних норм. За цим фактом порушено кримінальне провадження на Одещині та відбувається розслідування", - йдеться в повідомленні.

Також правоохоронці повідомили, що організатори свят мають понести адмінпокарання у розмірі 170 тис. грн, а у разі, якщо епідеміологічне розслідування встановить причинно-наслідковий зв’язок між цими святкуваннями та збільшенням кількості хворих на коронавірусною інфекцією чи смертністю від цієї недуги, – буде відкрито кримінальне провадження.

Голова Національної поліції Ігор Клименко зауважив, що за останній тиждень було складено 1436 протоколів за порушення карантинних заходів.

Нагадаємо, вчора міністр охорони здоров'я Максим Степанов розкритикував міську владу Дніпра через влаштування концерту до Дня міста 12 вересня.Він додав, що масові заходи заборонені, оскільки це спричиняє велике скупчення людей, які не користуються засобами індивідуального захисту, і зберігати соціальну дистанцію в таких умовах неможливо.