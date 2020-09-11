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Cуд призначив заставу в 5,3 млн гривень для екскерівника аеропорту "Бориспіль"

Дихне підозрюють у зловживанні службовим становищем, що завдало збитків підприємству на суму понад 16,5 млн грн.

Cуд призначив заставу в 5,3 млн гривень для екскерівника аеропорту "Бориспіль"
Фото: EPA/UPG

Вищий антикорупційний суд застосував до колишнього керівника ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", нинішнього керівника компанії МАУ Євгена Дихне запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5 255 000 гривень. 

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

"Він має прибувати за першою вимогою до детективів НАБУ, прокурорів САП; не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу детективів, прокурорів або суду; повідомляти детективу, прокурору про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками; здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон та всі інші документи, що дають право на виїзд з України", - йдеться в повідомленні.

Дихне підозрюють у зловживанні службовим становищем, що завдало збитків підприємству на суму понад 16,5 млн грн.

Нагадаємо, 7 вересня Дихне повідомили про підозру за ч.2 ст.364 ("Зловживання владою або службовим становищем").

Як з’ясувало слідство, службові особи міжнародного аеропорту "Бориспіль" з 2014 по 2019 рік на підставі укладених договорів попередньої оренди неправомірно передавали приміщення суб’єктам підприємницької діяльності за заниженою вартістю.

За двома незаконними договорами, розмір завданої ДП "МА "Бориспіль" шкоди перевищує 16,5 млн грн. Оскільки майно належить Міністерству інфраструктури України, передавати його в оренду має право виключно Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою, зазначають у НАБУ.

За даними слідства, службові особи ДП "МА "Бориспіль" припинили укладання попередніх незаконних договорів в інтересах представників суб’єктів підприємницької діяльності лише після отримання у 2019 році рекомендацій Національного бюро про усунення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінального правопорушення.

Розслідування вказаних фактів здійснюється із червня 2019 року. НАБУ і САП далі розслідують інші епізоди.

Як відомо, у вказаний період - з 2014 по 2019 рік - аеропорт "Бориспіль" мав кількох керівників. З 2017 року керівником ДП є Павло Рябікін.

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