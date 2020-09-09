Справа щодо конституційності Закону про систему гарантування вкладів є відмовною і підлягає закриттю, – Шевчук

"Цій справі вже 5 років. Вона попала мені, як судді-доповідачу, і на мою думку, не можна було відкривати цю справу".

Конституційний суд України (КСУ) відновив розгляд справи щодо легітимності Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" за поданням Верховного суду.

Чергове засідання КСУ з цього питання призначене на 15 вересня 2020 року. Чим загрожує фінансовій системі України ухвалення рішення про неконституційність цього закону – прокоментував в ефірі радіо "Новое время" доктор юридичних наук, голова КСУ в 2018-2019 роках, професор, член-кореспондент НАПрНУ, суддя Європейського суду з прав людини ad hoc Станіслав Шевчук.

"Цій справі вже 5 років. Вона попала мені, як судді-доповідачу, і на мою думку, не можна було відкривати цю справу", –розповів Станіслав Шевчук.

Він упевнений, що провадження у справі щодо конституційності Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" є відмовною та підлягає закриттю.

"Це велике виключення, коли КС із засідання в закритій частині, а тільки в закритій частині можна прийняти та ухвалити рішення, повертається назад до усних слухань для того, щоби вже учасники провадження і залучені учасники обмінялися аргументами. І це дуже такий рідкісний випадок, коли суд повертається назад, на первісну стадію. Це означає, що є серйозні питання, які потребують обговорення. Крім того, я чув із преси, що посли Великої Сімки звернулися з клопотанням з цього приводу. І я так зрозумів, що вони самі чи їх представники бажають бути присутніми на цьому засіданні", – додав Станіслав Шевчук.

На його думку, ухвалення рішення щодо неконституційності Закону про систему гарантування вкладів може потенційно призвести до колапсу банківської системи України.

"Функція незалежного регулятора, такого як Фонд гарантування вкладів, критично важлива для нашої банківської системи, особливо в контексті наших міжнародних зобов’язань", – зазначив експерт.

Нагадаємо, що 27 серпня Велика палата Конституційного суду закрила провадження про конституційність окремих положень закону про систему гарантування вкладів фізосіб, однак потім стало відомо, що КСУ продовжить розглядати справу.