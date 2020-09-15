Число інфікованих COVID-19 у світі перевищило 29,4 млн

Станом на ранок 15 вересня в світі зареєстрували 242 555 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Померли за добу - 4 375 осіб.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Всього у світі зафіксовано 29 445 847 випадків інфікування. Від ускладнень, викликаних вірусом, померли 932 746 осіб.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 21,2 млн людей.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень - США, Індія, Бразилія, Росія і Перу. Так найбільше хворих в США - 6 749 289; в Індії - 4 926 914; Бразилії - 4 349 544; Росії - 1 068 320; Перу - 733 860.

Більше всього летальних випадків у США - 199 000; Бразилії - 132 117; Індії - 80 808; Мексиці - 70 821; Великобританіяї - 41 637.

Нагадаємо, у США призупинили випробування вакцини від COVID-19 британської компанії AstraZeneca в очікуванні розслідування серйозного побічного ефекту у пацієнта.