Росія вирішила відвести своїх силовиків від кордонів з Білоруссю

Росія відведе резерв своїх силових структур, створений біля кордонів з Білоруссю, в місця постійної дислокації.

Така домовленість була досягнута під час зустрічі між президентами БІлорусі та Росії Олександром Лукашенком та Володимиром Путіним у Сочі, повідомляє БЕЛТА.

Цю інформацію також підтвердив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Важливим результатом переговорів двох президентів у Сочі стала домовленість про те, що Росія знімає резерв правоохоронних органів і національної гвардії, який був зосереджений поблизу російсько-білоруського кордону, і виводить людей в місця постійної дислокації", - приводить слова Пєскова “Інтерфакс”.

Про створення резерву російських силовиків біля кордонів з Білоруссю стало відомо наприкінці серпня. Про це Путіна нібито попросив сам Олександр Лукашенко.

Протести в Білорусі тривають з 9 серпня, коли державні екзитполи оприлюднили попередні результати виборів. За офіційними даними ЦВК, за Лукашенка проголосувало 80,1% виборців, за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську - 10,1%. Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Повідомлялося про загиблих і поранених. Майже 7000 людей затримали.