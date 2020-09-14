Звільнений співробітник Ради нацбезпеки і оборони США Віндман: "Трамп тиснув на Зеленського"

За словами офіцера, в адміністрації Трампа є два різні зовнішньополітичні вектори.

Звільнений Дональдом Трампом співробітник Ради нацбезпеки і оборони США підполковник Александр Віндман розповів, як американський президент нібито просив президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування щодо Джо Байдена.

Про це Віндман повідомив в інтерв'ю The Atlantic.

"Я хотів би, щоб ви зробили нам послугу", - переказав Віндман слова Трампа українському президентові в телефонній розмові 25 червня.

За словами підполковника, йшлося про розслідування щодо сина опонента Трампа - Хантера Байдена.

"Зараз багато говорять про сина Байдена, про те, що Байден зупинив судове розслідування, і багато людей хочуть з'ясувати це, тож усе, що ви можете зробити з генеральним прокурором, було б чудово. Байден вихвалявся, що припинив судове переслідування, тож якщо ви можете розібратися в цьому...", - навів слова Трампа Віндман.

За словами військового, його здивував підхід Трампа. Віндман стверджує, що був зацікавлений у протидії впливу Росії на країни по сусідству: Україну, Білорусь, країни Балтії. Він каже, що вірив у підтримку нового керівництва України, а слова Трампа розцінив як вимагання.

Віндман також стверджує, що насправді в адміністрації Трампа були дві різні зовнішньополітичні стратегії - перша запущена Радою нацбезпеки та іншими відомствами, які відповідають за захист США від супротивників. Друга - очолювана адвокатом Трампа Руді Джуліані з метою забезпечити переобрання Трампа на другий президентський термін.

За його словами, того дня Віндман дізнався не тільки про те, якою мірою Джуліані намагався використати українську систему правосуддя як зброю проти Байдена, а й про те, що до цього причетний сам президент Трамп.

"Я підозрював, що це було злочином, знав, що це неправильно. Президент Трамп знав, що Зеленському потрібна зустріч з ним у Вашингтоні, щоб укріпити свої позиції. Отже, Трамп тиснув на цього президента, щоб провести корупційне розслідування... Мені здалося неамериканським, що американський президент намагається стати на ноги, тиснучи на іноземного лідера, щоб отримати компромат на політика. До того часу я знав, що Джуліані був десь на задньому плані. Але я відмовлявся вірити, що президент був учасником того, що робив Руді. Під час цієї телефонної розмови я дізнався, що президент був рушійною силою", - заявив Александр Віндман.

Нагадаємо, що Александр Віндман був одним з ключових свідків на слуханнях щодо імпічменту Трампа, який був запущений через імовірний тиск американського президента на Володимира Зеленського.

Офіцер двічі звертався з офіційною скаргою до головного юридичного консультанта Джона Ейзенберга. Після цього, порушивши заборону Білого дому, Віндман погодився виступити на закритому засіданні трьох комітетів Конгресу і заявив, що Трамп висував неправомірні вимогу Зеленському в обмін на отримання Україною військової допомоги.

5 лютого Сенат Сполучених Штатів виправдав президента Дональда Трампа у справі про імпічмент.

Александр Віндман був виведений з території Білого дому 7 лютого. Його служба в Раді нацбезпеки та оборони мала скінчитися в липні. Трамп заявив, що підполковник був "дуже недисциплінованим і неправильно повідомив про зміст моїх ідеальних дзвінків".

Через кілька днів Трамп без пояснення причини звільнив і брата-близнюка Александра Віндмана, Євгена. У липні Віндман пішов у відставку з армії.

Сам Трамп і Зеленський спростовували, що американський президент чинив тиск на українського з метою розслідування діяльності компанії Байдена.