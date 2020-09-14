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Путін підтвердив, що Москва видасть Мінську $1,5 млрд кредиту

Президент РФ зазначив, що у нього "є багато ідей для подолання проблем".

Путін підтвердив, що Москва видасть Мінську $1,5 млрд кредиту
Архивне фото
Фото: kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін підтвердив, що Москва видасть Мінську кредит в розмірі 1,5 мільярда доларів.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на переговори Путіна з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Путін наголосив, що Росія є найбільшим інвестором в білоруську економіку, у країн дуже глибока кооперація по багатьом галузям. Президент РФ також зазначив, що країнам слід відновлювати товарообіг, який знизився через поширення коронавирусной інфекції.

Путін зауважив, що у нього "є багато ідей для подолання проблем", а також назвав ідею почати роботу за новою конституцією Білорусії логічною і своєчасною. Разом з тим він підкреслив, що білоруси "повинні самостійно розібратися в ситуації, що склалася, без будь-яких підказок з боку".

Нагадаємо, сьогодні ушосте проголошений президентом Білорусі Лукашенко прилетів у Сочі на зустріч з головою РФ Путіним. Путін домовився зустрітися з Лукашенком ще наприкінці серпня. Також у Мінськ літав російський прем'єр Михайло Мішустін. На переговорах останній заявив, що з Лукашенком вдалося "досягти прогресу щодо Союзної держави" - наддержавного об'єднання РФ і Білорусі з організацією єдиного політичного, економічного, військового, митного, валютного, юридичного, гуманітарного та культурного просторів.

Лукашенко також заявив Мішустіну, буцімто білоруські силовики "перехопили розмову Варшави з Берліном", в якій йшлося про "змову в отруєнні Навального з метою дискредитації РФ". 

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