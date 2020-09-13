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У Чехії оголосили про другу хвилю захворювання COVID-19

Якщо темпи поширення хвороби збережуться і владою не буде вжито заходів, то до кінця жовтня лікарні країни працюватимуть на межі.

У Чехії оголосили про другу хвилю захворювання COVID-19
Фото: ptel.cz

Уповноважений уряду Чехії з питань науки і досліджень Роман Примула повідомив про те, що в країну прийшла друга хвиля захворювання COVID-19.

Про це він заявив в ефірі чеського телебачення, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, якщо темпи поширення хвороби збережуться і владою не буде вжито заходів, то до кінця жовтня лікарні країни працюватимуть на межі.

"Зараз ми спостерігаємо більш високі темпи зростання кількості підтверджених випадків (коронавірусу-ред.), ніж під час першої хвилі", - сказав Примула.

Наразі в Чехії фіксується збільшення захворюваності на коронавірус. За даними на 12 вересня, в Чехії за добу заразилася рекордна кількість людей - 1541. Станом на сьогодні в Чехії виявлено понад 35,4 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією. Померли 453 людини, одужали понад 21,2 тис.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що в країні почалася друга хвиля коронавірусу. За останні дні в Австрії різко зросла захворюваність. 

Влада Вірменії оголосила карантин на всій території країни до 11 січня 2021 року.

Уряд Ізраїлю схвалив введення тритижневої ізоляції для стримування поширення коронавірусу.

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