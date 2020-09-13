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Поліція у Парижі затримала понад 250 учасників акції "жовтих жилетів"

Протестувальники кидали камінням у поліцейських, палили сміттєві баки та автомобілі.

Фото: EPA/UPG

У Парижі поліція затримала 256 учасників акції протесту "жовтих жилетів", яку провели вперше після літніх канікул. Про це повідомляє DW.

Демонстрація на площі Ваграм 12 вересня зібрала близько тисячі людей, це менше, ніж очікували організатори.

Між мітингувальниками та правоохоронцями сталися сутички. У поліцейських кидали камінням, підпалювали сміттєві баки. Від вогню також постраждав щонайменше один легковий автомобіль. 

Поліція конфіскувала в учасників потенційно небезпечні предмети, зокрема, молотки, рейки, ножі і лук для стрільби.

Масштабну акцію планували провести також у Тулузі на півдні країни. Однак міська влада не дала дозволу у зв’язку з сплеском захворюваності на коронавірус. 

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, протести "жовтих жилетів" проходять у Франції з листопада 2018 року. Вони супроводжувалися зіткненнями з поліцією, актами насильства і вандалізму.

Спочатку мітингувальники виступали проти введення податку, який міг призвести до подорожчання бензину, і вимагали підвищення мінімальної зарплати. Після того як уряд затвердив мораторій на підвищення паливного податку і пішов на низку інших поступок, демонстранти почали протестувати в цілому проти реформ уряду і президента Еммануеля Макрона.

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