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Греція заявила про посилення оборонної програми через конфлікт із Туреччиною

Напруження між країнами спричинене геологорозвідувальною діяльністю Анкари у східному Середземномор'ї. 

Греція заявила про посилення оборонної програми через конфлікт із Туреччиною
Фото: eurointergation.com.ua

Греція хоче посилити свою оборонну програму через конфлікт із Туреччиною у східному Середземномор'ї. Про це 12 вересня заявив прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс, передає DW.

Грецький уряд планує придбати 18 французьких винищувачів Rafale, чотири нові фрегати та модернізувати ще чотири кораблі. Також буде збільшена кількість військовослужбовців та запаси зенітних ракет, торпед та інших боєприпасів.

За словами прем’єра, країна планує створити "національний щит".

Напруження між двома країнами-членами НАТО Грецією і Туреччиною посилилося через активізацію геологорозвідувальної діяльності Анкари в східному Середземномор'ї. Туреччина веде нафтогазову розвідку в водах, які Греція вважає своєю винятковою економічною зоною. 

Лідери країн ЄС заявили, що розглядатимуть питання запровадження санкцій проти Туреччини, якщо уряд країни не припинить свої "конфронтаційні дії". 

Питання щодо санкцій проти Туреччини можуть бути обговорені на засіданні Європейської Ради 24-25 вересня.

Нагадаємо, у липні Туреччина відкрила найбільше у своїй історії родовище природного газу в Чорному морі розміром 320 млрд кубометрів.

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