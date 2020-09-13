Долю "Північного потоку - 2" повинна вирішити Німеччина, а не Євросоюз, - Боррель

Водночас голова європейської дипломатії пообіцяв санкції проти РФ, якщо доведуть причетність офіційних осіб до отруєння Навального.

Рішення щодо "Північного потоку - 2" повинна прийняти Німеччина, а не Євросоюз, який ніколи не відчував великого захвату щодо цього проєкту. Таку думку висловив в інтерв'ю британській газеті Financial Times верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Північний потік - 2" не є європейським проєктом. Я повинен сказати, що [Європейська] комісія ніколи не демонструвала сильного ентузіазму з приводу "Північного потоку - 2", - сказав Боррель, додавши, що долю проекту "вирішувати німцям".

При цьому європейський дипломат припустив, що ЄС повинен відповісти введенням санкцій на отруєння Олексія Навального в разі, якщо будуть "ясні свідчення", що конкретні офіційні особи були в це залучені.

На думку Борреля, санкції були б аналогічні тим, що Брюссель застосував у 2018 році після отруєння в англійському Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Нагадаємо, світові лідери та політики поставили під сумнів майбутнє "Північного потоку - 2" у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

6 вересня представник канцлера ФРН Ангели Меркель повідомив, що вона не виключає введення санкцій проти будівництва газопроводу, а 11 вересня очільник МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що влада ФРН розглядає призупинення проєкту.

Прем’єр-міністр Данії, через води якої проходить газопровід, запропонувала переглянути майбутнє “Північного потоку-2”.

А президент США Дональд Трамп заявив, що, як і раніше, підтримує ідею відмови від "Північного потоку-2".