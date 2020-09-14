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​Уряд Німеччини заявив, що наявність "Новачка" в організмі Навального підтвердили лабораторії з Франції та Швеції

Німеччина також залучила до аналізу проб Організацію заборони хімічної зброї.

​Уряд Німеччини заявив, що наявність "Новачка" в організмі Навального підтвердили лабораторії з Франції та Швеції

Наявність отрути з групи "Новачок" в організмі російського політика Олексія Навального підтвердили дослідження трьох незалежних лабораторій Німеччини, Франції та Швеції.

Про це йдеться в заяві уряду Німеччини.

Німеччина також залучила до аналізу проб Організацію заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) і повторила заклик до Росії пояснити ситуацію.

"Федеральний уряд підключив ОЗХЗ до аналізу доказів у справі Навального. ОЗХЗ взяла проби в пана Навального і вжила необхідних заходів для їх вивчення у своїх лабораторіях. Федеральний уряд також звернувся до своїх європейських партнерів - Франції і Швеції - з проханням про проведення незалежного дослідження. Результати цієї перевірки тепер доступні і підтверджують докази Німеччини. Дотепер три лабораторії незалежно одна від одної надали докази того, що пан Навальний був отруєний нервово-паралітичною речовиною з групи "Новачок", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що 20 серпня російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом "токсичне отруєння". Навальний не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на його переведення за кордон на лікування, а 22 серпня він все ж був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" Навального і заявили, що отруєння не було.

Фахівці клініки Charite впевнені, що Навальний був отруєний. У Кремлі заявили, що німецькі лікарі "поквапилися з висновками", і відмовилися розпочати кримінальне розслідування.

Проте німецькі лікарі запросили в Болгарії дані про отруєння Омеляна Гебрева, який був отруєний агентами російського ГРУ. Вони припускають, що Навального могли отруїти тією ж речовиною, що й болгарського бізнесмена.

9 вересня Die Zeit повідомила, що результати аналізів, проведених Інститутом фармакології і токсикології Збройних сил Німеччини свідчать, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли новим, більш смертоносним видом бойової нервово-паралітичної речовини "Новачок".

Імовірно, Навальний мав померти ще в літаку, але його вдалося врятувати, бо пілот вирішив екстрено посадити літак.

10 вересня стало відомо, що Навальний повністю отямився. Лікарі очікують, що фізично він зможе відновитися на 90%.

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