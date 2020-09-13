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Україна закликала світ не визнавати місцеві псевдовибори в окупованому Криму

Причетні до підготовки та проведення голосування нестимуть відповідальність згідно з українським законодавством.

Україна закликала світ не визнавати місцеві псевдовибори в окупованому Криму
Фото: Макс Требухов

Україна засуджує незаконну організацію та проведення Росією так званих "місцевих виборів" в окупованому Криму 13 вересня і закликає світ не визнавати їх. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ України.

У відомстві зазначили, що псевдовибори в окупованому Криму не будуть вважатися легітимними, а їх результати не будуть мати жодних юридичних наслідків.

"Вважаємо такі дії Кремля продовженням грубих порушень Російською Федерацією державного суверенітету і територіальної цілісності України", - наголосили в МЗС.

Крім того, Україна закликає світову спільноту засудити незаконні дії Росії та заявити про невизнання результатів "виборів" в окупованому Криму.

Також МЗС просить посилити тиск на Росію, у тому числі шляхом розширення санкцій.

Усі причетні до підготовки та проведення незаконного "голосування" в тимчасово окупованому Криму нестимуть відповідальність згідно із законодавством України, підкреслили в МЗС.

Зазначимо, сьогодні в Росії проходить єдиний день голосування на виборах різних рівнів. "Вибори" відбуваються також на окупованих територіях Криму та Севастополя.

Раніше в МЗС анонсували внесення в ООН оновлених резолюцій по Криму. Вони стосуватимуться наступу на права людини та посилення мілітаризаціі в окупованому Криму.

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