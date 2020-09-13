Росія буде добиватись відновлення водопостачання у Крим через тиск на партнерів України

У представництві президента в Криму заявили, що забезпечення водою населення є виключно зобов'язанням держави-окупанта.

Росія буде добиватись відновлення водопостачання у Крим через тиск на міжнародних партнерів України. Про це заявили у представництві президента в АР Крим.

"Водопостачання тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя є досить дорогим заходом для Російської Федерації як держави-окупанта. Саме тому вона намагається і намагатиметься й надалі за допомогою прямого тиску і тиску на міжнародних партнерів схилити Україну до відновлення водопостачання на тимчасово окуповану територію Кримського півострова", - йдеться у повідомленні.

У представництві заявили, що Україна не повинна вирішувати проблеми, які постають перед державою-окупантом після шести років тимчасової окупації частини української території.

У представництві послались на статтю 55 Четвертої Женевської конвенції, яка передбачає, що держава-окупант зобов'язана за допомогою усіх наявних засобів забезпечувати населення продуктами харчування та медичними матеріалами, зокрема, постачати необхідні продукти харчування, медичні матеріали та інші припаси, якщо ресурсів окупованої території виявиться недостатньо.

Ці положення, безумовно, стосуються і такого ресурсу як вода, зазначили у представництві.

Нагадаємо, з 7 вересня у Сімферополі, Бахчисарайському та Сімферопольському районах окупованого Криму розпочали третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води. Воду подаватимуть по кілька годин на добу.

Підрозділ російських трубопровідних військ перекрив річку Біюк-Карасу земляною греблею, воду з водойми качають на потреби жителів Сімферополя.

За інформацією МОТ, Росія в окупованому Криму направляє дефіцитну прісну воду в першу чергу на військові об'єкти, обмежуючи її подачу населенню. Хоча до російської окупації води на півострові вистачало навіть в умовах посухи.