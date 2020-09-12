Фокін відмовився прийти на засідання комітету Ради, - нардеп

15 вересня комітет мав заслухати Фокіна після його заяв про амністію бойовиків та особливий статус Донбасу.

Перший заступник керівника української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську Вітольд Фокін відмовився прийти на засідання парламентського комітету з питань організації державної влади.

Про це повідомив заступник голови комітету, депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура.

За словами Качури, відмову прийти на заплановане на 15 вересня засідання комітету Фокін пояснив зайнятістю та необхідністю працювати в ТКГ.

"Найближчим часом зустріч не відбудеться, конкретна дата проведення - не обумовлена. Буду вимагати негайно провести цю зустріч. Єдність в питанні врегулювання ситуації, яка склалася на Донбасі, вкрай важлива", - написав Качура у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, 15 вересня парламентський комітет мав заслухати Фокіна після його заяв про амністію бойовиків та особливий статус Донбасу. Запросити Фокіна на засідання комітету пропонував нардеп Качура.

Нагадаємо, Фокін в інтерв'ю виданню "Страна" заявив, що на Донбасі потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, а особливий статус надати всій Донецькій і Луганській області.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що окремі коментарі Фокіна не відображають офіційної позиції України.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вважає заяви Фокіна провокативними, спекулятивними і такими, що не відповідають національним інтересам.

Сам Фокін, коментуючи реакцію на свої заяви, сказав, що представники чинної влади критикують його, бо мають зв'язок із "попередниками".

Журналіст Сергій Гармаш, який консультує українську делегацію Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу як представник ОРДЛО від Донецької області,вважає, що Фокіна "просто підставили".