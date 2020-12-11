Трамп згадав торішню розмову з Зеленським і назвав її "краще ніж ідеальною"

Президент США Дональд Трамп заявив, що миинулого року у розмові з президентом України Володимиром Зеленським він "передбачив корупцію Байдена".

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

Розмову з Зеленським він згадав в контексті новини про те, що син переможця президентських виборів Джо Байдена Хантер все ж став фігурантом розслідування про маніпуляції з податками.

"Тепер виявилося, що мій телефонний дзвінок президенту України, який багато хто, в тому числі і я, називали "ідеальним", був навіть краще. Я передбачив корупцію Байдена і сказав зателефонувати генеральному прокурору, який, можливо знав про корупцію під час "містифікації" імпічменту", - написав Трамп.

Now it turns out that my phone call to the President of Ukraine, which many, including me, have called “perfect”, was even better than that. I predicted Biden corruption, said to call the A.G., who perhaps knew of the corruption during the impeachment hoax? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020

Нагадаємо, що процедуру імпічменту Трампа запустили після того, як в ЗМІ з'явилася інформація про те, що він міг тиснути на президента України Володимира Зеленського з метою розслідування щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена. Демократи вважають, що Трамп зловжив повноваженнями, намагаючись створити проблеми своєму політичному суперникові.

Син Байдена Хантер входив до складу директорів Burisma Holding. Власник Burisma - колишній міністр екології та природних ресурсів України Микола Злочевський.

У 2014 році Генеральна прокуратура оголосила Злочевського підозрюваним в незаконному збагаченні. Слідство вважало, що підприємства, які контролювалися Злочевським, незаконно отримали право на користування нафтогазовими надрами. Найбільше родовищ компанії з Burisma Holdings отримали в 2003-2004 роках (коли Злочевський очолював Державний комітет природних ресурсів, який видав ліцензії на право користування надрами) і в 2010-2012 роках (коли Злочевський очолював міністерство охорони навколишнього природного середовища).

У грудні 2015 року тодішній генпрокурор Віктор Шокін передав справи Злочевського і Burisma в НАБУ і САП. Навесні 2016 року під тиском Байдена Шокін був звільнений з посади генпрокурора. У лютому 2018 року стало відомо, що САП закрила справу про видачу ліцензій фірмам Злочевського.

У вересні 2019 року стало відомо, що співробітник американських спецслужб, який прослухав телефонну розмову Трампа із Зеленським у липні 2019 року, вирішив, що президент США повідомив українському лідеру інформацію, яка стосується національної безпеки країни і може завдати шкоди США. Пізніше в американських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Трамп тиснув на Зеленського і погрожував відкликати переказ Україні фінансової допомоги, раніше виділеної Конгресом. На цій підставі Палата представників Конгресу США відкрила розслідування в рамках імпічменту президента Трампа.

25 вересня минулого року Білий Дім США опублікував зміст засекреченої розмови Трампа з Зеленським. Стенограма не є дослівною, а складена на основі записів тих співробітників спецслужб і членів Ради Нацбезпеки США, які були присутні під час розмови. У той же день на зустрічі з Трампом Зеленський заявив, що той на нього не тиснув.

У липні ключовий свідок розмови Трампа і Зеленського Александр Віндман подав у відставку. Трамп, поясняючи відставку Віндмана, заявив, що той "неправильно" передав сенс його "ідеальних" телефонних розмов з президентом України.